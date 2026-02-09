تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

داخل غرفة.. وفاة مسنّة بحريق في هذه البلدة!

Lebanon 24
09-02-2026 | 03:41
داخل غرفة.. وفاة مسنّة بحريق في هذه البلدة!
داخل غرفة.. وفاة مسنّة بحريق في هذه البلدة! photos 0
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "عند الساعة السابعة إلا ربعاً من صباح اليوم، تلقّت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغًا عن تصاعد دخان ناتج عن حريق داخل غرفة منفردة في بلدة الكفير.

نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات الإطفاء داخل الغرفة، حيث تبيّن وجود جثة مواطنة مسنّة تبلغ من العمر نحو مئة عام متوفاة جراء الحريق. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
 
المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

دائرة الإعلام

صباح اليوم

مديرية ال

العلا

