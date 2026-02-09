داخل غرفة.. وفاة مسنّة بحريق في هذه البلدة!

نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات الإطفاء داخل الغرفة، حيث تبيّن وجود جثة مواطنة مسنّة تبلغ من العمر نحو مئة عام متوفاة جراء الحريق. وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".