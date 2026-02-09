تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بحضور الرؤساء الثلاثة.. الراعي في قداس مار مارون: نصلي لمساعدتكم على حصر السلاح

Lebanon 24
09-02-2026 | 04:35
بحضور الرؤساء الثلاثة.. الراعي في قداس مار مارون: نصلي لمساعدتكم على حصر السلاح
بحضور الرؤساء الثلاثة.. الراعي في قداس مار مارون: نصلي لمساعدتكم على حصر السلاح photos 0
 انطلق قداس عيد مار مارون في كاتدرائية مار جرجس بوسط بيروت، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدينية التي توافدت للمشاركة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون وعقيلته، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نواف سلام وعقيلته.

وأعطى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون توجيهات بإلغاء مراسم التشريفات والموسيقى المقررة باحتفال عيد مار مارون اليوم بما فيها مظاهر التكريم تضامناً مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفاً مع أبناء الجنوب لاسيما المهجّرين من قراهم.

المطران بولس عبد الساتر

وشكر المطران بولس عبد الساتر خلال القداس الرؤساء على حضورهم في هذا الصباح المبارك برفقة أركان الدولة والمسؤولين. 

أضاف: "نشكر فخامة الرئيس عون الذي منذ تسلم مهام الرئاسة يعمل من أجل الوطن ونشكركم على صراحتكم وعنادكم في القرار". 

 البطريرك الراعي

وقال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خلال عظته: "نصلي بشفاعة القديس مار مارون لمساعدتكم على حصر السلاح وتطبيق اتفاق وقف النار وانسحاب إسرائيل وتمكين الجيش من تنفيذ خطته وإعادة الاعمار وبسط سلطة الدولة". 

أضاف: "انبثق من موت المسيح الكنيسة فالخبز الذي يكسر هو علامة السيد المسيح المعطى لنا وهو دعوة لكنيسة الارض وجماعة المؤمنين أن يكسر حبا ليصير غذاء روحيا ورجاء للآخرين".

تابع: "القديس مار مارون بعد موته ولدت الكنيسة المارونية التي تجذرت في لبنان وانتشرت في العالم كله".

ودعا الراعي أن تتحول الطاقات الفردية إلى مشروع جماعي وأن تستثمر المسؤوليات في خدمة الخير العام وأن يُعاد الاعتبار للقيم التي شكّلت هوية الوطن وهي الحرية والعدالة والتضامن والعيش المشترك.
 
وأشار إلى أن "للموارنة رسالة تاريخية متجذرة بالايمان بالانسان والالتزام بالارض ورسالة لا تختصر بدور بل تترجم بحضور واع وبمساهمة هادئة وبنّاءة في تثبيت أسس الدولة وتعزيز ثقافة الحوار".

ختم: "نصلي من أجل لبنان كي يبقى أرض لقاء ورسالة حرية ومساحة رجاء ونصلي للمسؤولين لكي يقودهم الضمير لما فيه خير الانسان والوطن". 


ومن بين الحاضرين، وزير الداخلية أحمد الحجار، الذي تناول حادثة انهيار المبنى في التبانة، قائلاً: "نتابع الامور في طرابلس وكنا قد أمّنا الاموال واليوم بعد الظهر سنعقد اجتماعا في السراي الحكومي وسيكون هناك إجراءات فعّالة سريعة وشاملة ولن نسمح للامور ان تستمر بهذه الطريقة".

أضاف:"الدولة تريد أن تفرض حضورها وتسيطر على ارضها وستكون إلى جانب شعبها ونحن على ثقة أن المواطنين يتلقفون هذا الامر بإيجابية". 

وزير الاعلام
بدوره، قال وزير الاعلام بول مرقص: "حضرنا للصلاة في هذا اليوم الوطني الجامع بشفاعة القديس مارون من اجل لبنان، وطن الحضارة والرسالة، واننا في هذه المناسبة نستذكر ضحايا الكارثة التي حلت ، بمدينة طرابلس يوم امس ونصّلي لشفاء الجرحى ونتضامن معهم ". 

مار بشارة بطرس الراعي

وزير الداخلية

الرئيس عون

نبيه برّي

الجمهوري

رئيس عون

إسرائيل

جمهورية

