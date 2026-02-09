تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعثر "منتخب التنس" يهز الصورة.. رياضات "بلا مظلة" في لبنان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 04:30
A-
A+
تعثر منتخب التنس يهز الصورة.. رياضات بلا مظلة في لبنان
تعثر منتخب التنس يهز الصورة.. رياضات بلا مظلة في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تكن خسارة لبنان أمام تايوان 3-1 في كأس ديفيس تفصيلاً عابرًا في روزنامة رياضية مزدحمة بكرة القدم وكرة السلة. هي مواجهة من نوع مختلف، لأنها تُقاس على "نقاط" لكنها تُحسم غالبًا بـ"تفاصيل" لا تظهر في النتيجة وحدها. في 7 و8 شباط 2026 وعلى أرض "Taipei Tennis Center" ضمن "World Group I" انتهت الحكاية لمصلحة أصحاب الأرض، وبقي للبنان مكسب وحيد من الفردي في اليوم الأول، قبل أن تفرض تايوان إيقاعها في اليوم الثاني.

بدأت المواجهة بإشارة واضحة إلى أن لبنان قادر على مقارعة خصمٍ لا يبتعد كثيرًا في المستوى. تايوان تقدّمت أولًا عبر تونغ لين وو بفوز على هادي حبيب بمجموعتين لصفر 6-3 و6-2، قبل أن يعيد بنجامين حسن اللقاء إلى نقطة الصفر بفوز على تسونغ هاو هوانغ بمجموعتين 6-4 و6-4 وينهي اليوم الأول بالتعادل 1-1.
الانطباع بعد السبت كان بسيطًا، لبنان حاضر، الفوارق ليست شاسعة، ومساحة المفاجأة قائمة. لكن كأس ديفيس لا تُقرأ بهذه السهولة. "المنعطف" جاء في اليوم الثاني من بوابة الزوجي، حين حسم الثنائي التايواني المباراة على الثنائي اللبناني 7-6 و6-3، في نتيجة بدت على الورق ضيقة، لكنها عمليًا كانت ضربة معنوية قبل الفردي الحاسم.
بعدها، أنهت تايوان الأمور بالفوز في الفردي الأخير لتصبح النتيجة الإجمالية 3-1.

أين يظهر الفارق في مباريات المنتخبات؟
في بطولات الأندية، يمكن أن تُصحّح المسار على مدى موسم طويل. في كأس ديفيس، أسبوع واحد قد يرسم حدود المرحلة كلها. لذا، حين يتقدّم المضيف 2-1 بعد الزوجي، يتحوّل الضغط إلى امتحان أعصاب لا يقل أهمية عن المستوى الفني. هنا بالتحديد يطل سؤال "التحضير والاستمرارية" الذي يفرض نفسه خارج كرة القدم والسلة. ليس المقصود أن لبنان لم يكن جاهزًا بدليل التعادل في اليوم الأول، لكن المقصود أن المنتخبات التي تحيا على روتين ثابت، وتملك نسقًا متكررًا من المعسكرات والزوجي المتمرّس وتبادل الأدوار، تُحسن إدارة اللحظات الرمادية.

الدرس الأوضح من هذه المواجهة أن الزوجي في ديفيس ليس محطة ثانوية. مباراة واحدة قد تختصر مسار أيام. تفاصيل الشوط الفاصل، ثم القدرة على "تثبيت" المجموعة الثانية، كانت هي الطريق الأقصر لتايوان نحو نقطة التقدم. من هنا، تصبح قصة 3-1 أكثر من مجرد خسارة. هي تذكير بأن الاستثمار في "ثنائي" مستقر، وتكرار الانسجام في الزوجي، ليس رفاهية عند منتخبات تبحث عن العبور إلى مراحل أعلى، لأن هذه المباريات لا تُحسم دائمًا بالأسماء الأبرز في الفردي فقط.

لبنان خرج من تايبيه بخسارة، لكنه أيضًا خرج بإشارة عملية إلى أين يجب أن يكون التركيز. ففي بلدٍ تلتهم فيه كرة القدم وكرة السلة الضوء والموارد، تبدو رياضات المنتخبات الأخرى كأنها تُطالب فقط بـ"الحد الأدنى" من الاستمرارية. لكن كأس ديفيس تحديدًا لا يرحم هذا المنطق. لأن مباراة واحدة قد تختصر موسمًا كاملًا، ولأن فوزًا في اليوم الأول لا يتحول إلى إنجاز إلا إذا كان هناك ما يحميه في اليوم الثاني. فلبنان لم يخسر 3-1 فقط. خسر "مفصلًا" كان يحتاج فيه إلى نقاط صغيرة تُراكم الانتصارات، وتقلّل من كلفة التفاصيل. وتايوان ربحت لأنها أدارت التفاصيل كما يجب، في المكان والوقت اللذين يُحسم فيهما هذا النوع من المواجهات.
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": مواطن يعثر على طائرة "درون" إسرائيليّة بالقرب من منزله في بلدة رب ثلاثين
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش لم يعثر حتى الآن على أسلحة داخل المنزل الذي هدّد العدوّ الإسرائيليّ باستهدافه في بلدة يانوح وهو يتابع الكشف ويتواصل بشكلٍ مباشر مع "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تجّار لبنان الشمالي تنوّه بجهود القوى الأمنية: رأس السنة مرّت بلا "حوادث"
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هي قيمة جوائز "أستراليا المفتوحة للتنس"؟
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:35:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

كرة القدم

على هادي

الرمادي

الثنائي

إلى أين

التركي

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-02-09
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24