Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

جمعية الارض - لبنان تنتقد جلب شاحنات محمّلة بالثلوج من قمم الجبال إلى داخل المدارس للترفيه

Lebanon 24
09-02-2026 | 03:43
A-
A+
جمعية الارض - لبنان تنتقد جلب شاحنات محمّلة بالثلوج من قمم الجبال إلى داخل المدارس للترفيه
جمعية الارض - لبنان تنتقد جلب شاحنات محمّلة بالثلوج من قمم الجبال إلى داخل المدارس للترفيه photos 0
قالت جمعية الأرض - لبنان، أنه"في الآونة الأخيرة، يتم تداول مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر قيام عدد من المدارس بجلب شاحنات محمّلة بالثلوج من قمم الجبال إلى داخل حرمها المدرسي، لإتاحة الفرصة أمام التلاميذ الصغار للّعب والاستمتاع بتجربة الثلج. لا شكّ أن الفكرة تبدو لطيفة، وأن النيات حسنة وتحمل بُعدًا ترفيهيًا للأطفال. غير أنّ الإشكاليّة تبدأ حين يتحوّل هذا السلوك إلى "ترند" متكرّر، يُمارَس دون أي نقاش جدي حول تبعاته البيئيّة والتربويّة. فالثلوج ليست مادة ترفيهية عابرة، بل عنصرًا أساسيًا من عناصر النظام البيئي الجبلي. مكانها الطبيعي هو القمم العالية، حيث تذوب تدريجيًا، وتتسرّب إلى التربة، وتُغذّي المياه الجوفيّة التي تُشكّل موردًا وطنيًا حيويًا، خصوصًا في بلد بات يعاني من شحّ المياه وتداعيات التغيّر المناخي. إن نقل الثلوج من بيئتها الطبيعيّة إلى أماكن أخرى يُفرغها من دورها البيئي، ويخلّ بالتوازن الطبيعي للمناطق الجبليّة".



وتابعت في بيان: "إلى جانب البعد البيئي، يبرز البعد التربوي بأهميّة مماثلة. فالتربية البيئيّة والتربيّة على التنمية المستدامة تقومان على غرس احترام الطبيعة وفهم دورها، لا التعامل معها كعنصر قابل للنقل أو الاستهلاك متى نشاء. ومثل هذه الممارسات، وإن كانت غير مقصودة، قد تنقل إلى الأطفال رسالة معاكسة لمبادئ الاستدامة التي يُفترض بالمؤسسات التربويّة أن تكون في طليعة من يكرّسها".



وتابعت: "بما أنّ هذا الموضوع يطرح تساؤلات جدّية حول مدى التزام هذه الممارسات بأحكام قانون حماية البيئة (القانون رقم 2002/444)، نضع هذا المنشور برسم وزارتي البيئة والتربية، حرصًا على حماية مواردنا الطبيعيّة، وتعزيز التربية البيئيّة والتربية على التنمية المستدامة في آنٍ معًا، قبل أن يتحوّل هذا السلوك إلى ممارسة واسعة تُهدّد إحدى أهم الثروات الطبيعيّة في لبنان".
قانون حماية البيئة

جمعية الأرض

قانون حماية

التربوي

التزام

ساسي

مارس

تابع
