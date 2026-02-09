تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جريمة تفتح النقاش.. هل تحوّلت العاملة المنزلية من عنصر أمان إلى مصدر خوف؟
إليانا ساسين - Eliana Sassine
|
Lebanon 24
09-02-2026
|
05:00
قُتلت الفنانة القديرة هدى الشعراوي على يد العاملة الأجنبية التي كانت تعمل لديها، في حادثة لم تمرّ مرور الكرام في العالم العربي، ولا سيما في
لبنان
وسوريا، حيث تحظى هذه الفنانة بمحبة واسعة، خصوصًا أن جي...
المصدر: خاص
عن الكاتب
إليانا ساسين - Eliana Sassine
