وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية

تقدمت والرياضة، باسمها ونيابة عن العائلة الرياضية، في بيان، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشابين محمد علي دعبول وألان ، اللذين وافتهما بشكل مفاجئ أثناء مشاركتهما في أنشطة رياضية، جرت يوم أمس الثامن من شباط 2026.







ووقعت حالتا الوفاة أثناء مشاركة الشاب دعبول في سباق نصف الماراتون في ، ومشاركة الشاب باسيل في بطولة مصارعة الذراع التي أقيمت في .







وأعربت الوزارة عن حزنها العميق، مؤكدة أنها "تتابع مع الجهات المنظمة والمختصة تفاصيل حالتي الوفاة وأسبابهما".

Advertisement