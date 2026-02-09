تحذيرٌ إسرائيلي.. "سيناريو خطير" يخصّ إيران وكلامٌ عن "الحزب"

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليَّة تقريراً جديداً قالت فيه إنه "في الوقت الراهن، لا أحد يعلمُ إلى أين يتجه الرئيس الأميركي بشأن ضربة "، وسألت: "هل يتراجع عن موقفه ويُحاول النزول من الشجرة التي تسلقها قبل شهر وأسبوع تقريباً؟ هل ستؤدي المفاوضات إلى استسلام إيران للولايات المتحدة، بما في ذلك تسليم اليورانيوم المخصب، وتفكيك الصواريخ الباليستية، وتفكيك منظومة الوكلاء - من إلى الحوثيين، مروراً بحماس والجماعات المسلحة في العراق وسوريا؟ أم أن هذا انتظار متعمد لتجميع المزيد من القوة، وتضييق نطاق خطط الهجوم، والحفاظ على خطة خداع ضد الإيرانيين؟".



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنه "خلال محادثات عُقدت في مع كبار المسؤولين العسكريين والإدارة الأميركية، بمن فيهم المبعوثان الرئاسيان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اتضح للإسرائيليين أن يتفقون مع إسرائيل في جوهر المشكلة مع النظام ، وأهداف الهجوم، والهدف النهائي للحملة".





وتابع: "صحيحٌ أن للأميركيين مصالح أوسع نطاقاً في كل ما يتعلق بإيران، تتجاوز بكثير القضية ، لكن إسرائيل تتمتع بميزة جوهرية، فهي تمتلك جزءًا كبيراً من المعلومات الاستخباراتية. إضافةً إلى ذلك، تمتلك إسرائيل بالفعل خبرة 12 يوماً من القتال ضد إيران، فضلاً عن هجمات أخرى شنّها سلاح الجو على الأراضي خلال العامين الماضيين".





واستكمل: "تُدرك إسرائيل أن الفرصة المتاحة الآن، والتي تتمثل في حشد الأميركيين لقوات ضخمة قادرة على سحق إيران بطريقة أو بأخرى، هي فرصة نادرة الحدوث، ربما مرة كل خمسين عاماً أو أكثر. كذلك، يتمثل أكبر مخاوف إسرائيل حالياً في أن يبدأ الأميركيون التحرك من دون إتمامه، وهذا السيناريو لا يقل سوءًا عن احتمال عدم بدء الأميركيين التحرك أصلاً".





ورأى التقرير أن "المشكلة تكمن في مثل هذه الحالات في أن إيران ستشعر بالقوة الكافية بعد نجاتها من الهجوم الأميركي الإسرائيلي، وستخرج من هذه الحالة بشعور بالقوة. ومن ثم، ستسعى لفرض أجندتها في المنطقة، والتي سترتكز على الأرجح على الإرهاب العابر للحدود، وتهديد احتياطيات النفط لدى جيرانها، وغير ذلك. وبهذه الطريقة، ستبني إيران لنفسها نفوذاً جيوسياسياً واسعاً".





ويلفت التقرير إلى أن "النظام في إيران لا يرغبُ بالاستسلام للأميركيين، لكنه في الوقت نفسه لا يريد فقدان السلطة"، وتابع: "لهذا السبب يُجري مفاوضات صعبة، في حين أن طهران تختبرُ حدود قدرة على ضرب البلاد، بل قد تختار إبقاء جزء من ترسانتها من الأسلحة والقوات تحت الأرض، حتى تتمكن من الخروج منتصرة في اليوم التالي للهجوم الأميركي".





وأضاف: "سيكون هذا بمثابة انطلاقة سريعة لإعادة الإعمار، وهذه هي العقيدة التي يستخدمها وكلاء إيران، مثل حزب الله في حرب الثانية، وحماس في عملية الجرف الصامد".