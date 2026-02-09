الجيش ينفي خبر لقاء بين ضابط وآخر إسرائيلي في الولايات المتحدة

صدر عن – البيان الآتي:

نشرت إحدى الصحف المحلية مقالًا تضمّن معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش في الأميركية.



تنفي قيادة الجيش هذا الخبر نفيًا قاطعًا، وتؤكد أنّ ما ورد في المقال عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي وقائع. كما توضح أنها تجري اجتماعاتها كافًة ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، وبما يحفظ سيادة ومصلحته الوطنية .



وتدعو قيادة الجيش إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول شؤون ، وعدم نشر معلومات ملفّقة في هذه المرحلة الدقيقة.

