تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجيش ينفي خبر لقاء بين ضابط وآخر إسرائيلي في الولايات المتحدة

Lebanon 24
09-02-2026 | 04:08
A-
A+
الجيش ينفي خبر لقاء بين ضابط وآخر إسرائيلي في الولايات المتحدة
الجيش ينفي خبر لقاء بين ضابط وآخر إسرائيلي في الولايات المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
نشرت إحدى الصحف المحلية مقالًا تضمّن معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية.

تنفي قيادة الجيش هذا الخبر نفيًا قاطعًا، وتؤكد أنّ ما ورد في المقال عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي وقائع. كما توضح أنها تجري اجتماعاتها كافًة ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، وبما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا.

وتدعو قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول شؤون المؤسسة العسكرية، وعدم نشر معلومات ملفّقة في هذه المرحلة الدقيقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي ينفي وجود ممثل له في المفاوضات مع روسيا في الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: القضايا الأكثر تعقيدا قد تطرح في لقاء ثلاثي محتمل بين قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يتوجه صباح اليوم إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي غدا الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تشترط مشاركة أوروبا قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:36:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

المؤسسة العسكرية

مديرية التوجيه

وسائل الإعلام

قيادة الجيش

الإسرائيلي

مديرية ال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-02-09
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24