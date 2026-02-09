البعريني: التعزية لا تكفي والمطلوب خطة عاجلة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "بحسب تقارير المهندسين، عدد كبير من المباني مهدّد بالانهيار. نحن أمام كارثة حقيقيّة. ما يجري في والشمال فاجعة إنسانية، وانهيار المبنى أمس إنذار لانهيار أكبر. الناس سئمت كثرة الكلام. التعزية لا تكفي. المطلوب خطّة عاجلة. سنوات ونحن نطالب برفع الإهمال عن ولا آذان صاغية".