أرسلان: المطلوب مسح وطني شامل للأبنية المهدّدة

كتب " اللبناني" عبر حسابه على منصّة "إكس": "ما شهدته ليس حادثاً عابراً ولا يُختصر بكارثة إنسانية فحسب، بل جريمة إهمال مزمن تهدّد اللبنانيين يومياً في وسائر المناطق. استمرار غياب المعالجة الجدية لملف الأبنية الآيلة للسقوط يعني أننا أمام ضحايا محتملين في كل لحظة. المطلوب فوراً مسح وطني شامل للأبنية المهدّدة، إخلاء الخطر منها، ومحاسبة المسؤولين قبل أن تتكرر المأساة. أحرّ التعازي لأهالي طرابلس ولجميع اللبنانيين، للضحايا والشفاء العاجل للجرحى".



