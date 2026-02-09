تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلدية تنورين تناشد الرؤساء الثلاثة الإسراع بتعيين مجلس إدارة جديد للمستشفى

Lebanon 24
09-02-2026 | 04:28
A-
A+


بلدية تنورين تناشد الرؤساء الثلاثة الإسراع بتعيين مجلس إدارة جديد للمستشفى
بلدية تنورين تناشد الرؤساء الثلاثة الإسراع بتعيين مجلس إدارة جديد للمستشفى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ناشدت بلدية تنورين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير الصحة ركان ناصر الدين، وضع يدهم على مستشفى تنورين والإسراع في تعيين مجلس ادارة جديد يباشر العمل على الإصلاحات المطلوبة وينصف المرضى والموظفين والطاقم الطبي، "فكل يوم تأخير في التعيين هو ضرب للمستشفى خصوصًا أنّ العهد انطلق بزخم ويعمل على حسن سير المؤسسات، فلا يجوز إبقاء مستشفى تنورين ٤ سنوات بلا مجلس ادارة".



واذ أسفت في بيان، لما آلت إليه أوضاع المستشفى الذي كان من أوائل المستشفيات الحكومية منذ تأسيسه بالخدمات الطبية والصحية، طالبت المعنيين بالملف العمل على إعادة المستشفى إلى ما كان عليه.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص: مجلس الوزراء أقرّ تعيين مجلس إدارة "إيدال" ورئيسه
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: تعيين رئيس مدير عام وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي يستقبل رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" الجديد في بكركي
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:37:06 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشفيات الحكومية

ناصر الدين

وزير الصحة

جوزاف عون

نواف سلام

الجمهوري

جمهورية

على حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-02-09
Lebanon24
08:11 | 2026-02-09
Lebanon24
07:57 | 2026-02-09
Lebanon24
07:54 | 2026-02-09
Lebanon24
07:50 | 2026-02-09
Lebanon24
07:42 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24