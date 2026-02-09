باسيل: وجود الموارنة مرتبط بوجود لبنان

كتب رئيس عبر حسابه على منصة "إكس": "من سيرة مارون الناسك في عيده، نستلهم الحرّية والتجذّر بالأرض والانفتاح على الآخر. وجود مرتبط بوجود الذي نحميه فقط باستنهاض دولة مدنية، موحّدة بأرضها، لامركزية بإدارتها، محرّرة من التبعية والفساد، ومحميّة بجيشها الوطني".

