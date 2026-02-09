صدمته سيارة تقودها فتاة .. حادث مأسوي أنهى حياة شاب

لقي الشاب طلال ، من بلدة كفرحاتا في ، البالغ من العمر 24 عاماً، مصرعه إثر حادث سير مأسوي.



وفي التفاصيل، كان الشاب يسير في بلدته كفرحاتا برفقة عدد من أصدقائه، عندما صدمته سيارة تقودها فتاة من بلدة شكا تُدعى ج. الياس، ما أدى إلى وفاته على الفور متأثراً بإصاباته البالغة.





