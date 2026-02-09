الاتحاد العمالي العام يعلن تضامنه مع نقابة موظفي أوجيرو

أعلن الإتحاد العمالي العام في تضامنه الكامل مع نقابة موظفي وعمال لجهة التقيد بالأصول القانونية التي تحفظ وتضمن حقوق المستخدمين والمياومين ولا سيما حقوقهم في استمرارية العمل وصولاً الى تعويضات نهاية الخدمة عبر تعديل المادة ٤٩ من القانون ٤٣١ تاريخ ٢٧/٧/٢٠٠٢ من قطاع الاتصالات.







وطالب المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الاتصالات، بالتدخل وإجراء حوار صريح وجاد مع نقابة موظفي وعمال أوجيرو و"هم الحجر الأساس في المحافظة على هذه المؤسسة واستمراريتها في أحلك الظروف لحماية حقوق الموظفين وتثبيت المياومين لتحقيق انتقال آمن ومنتج الى شركة ليبان تلكوم يحفظ استمرارية عمل الجميع مع التقديمات التي هي ثمرة نضال وتعب ومسؤولية لعشرات السنين".







وفي هذا الإطار، أعلن الاتحاد وقوفه مع النقابة، "داعماً في كل الخطوات التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الأهداف".

