لبنان

النائب سليمان عرض مع وفود عكارية شؤونا خدماتية

Lebanon 24
09-02-2026 | 04:48
النائب سليمان عرض مع وفود عكارية شؤونا خدماتية
النائب سليمان عرض مع وفود عكارية شؤونا خدماتية photos 0
استقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد وفودا بلدية واختيارية وشعبية. وشدد خلال استقباله وفدًا من مربي المواشي في عكار على أن "هذا القطاع يشكّل مصدر رزق أساسيًا لغالبية العائلات العكارية التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي في معيشتها".

في الإطار، تواصل سليمان مع وزير الزراعة نزار هاني وكان تأكيد على متابعة مطالب المربين، على أن تُشكَّل لجنة تُعنى بمتابعة حاجات القطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وأعلن سليمان أن "وزير الزراعة سيُعيد فتح معمل تجميع الحليب في وادي خالد، بعد الكشف عليه من قبل الجهات المختصة، نظرًا لأهميته وضرورته لمنتجي الحليب ومشتقاته في المنطقة".


وبحث سليمان مع رؤساء بلديات ومخاتير الحاجات الخدماتية وشؤون حياتية تهمّ مناطقهم.


ونوّه سليمان "بالزيارة التاريخية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى الجنوب، فهي تؤكد مرة جديدة أن لا عودة إلى الوراء، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وانطلاقة جديدة للمؤسسات في لبنان، تبدأ بإعادة تشغيل مطار القليعات، الذي يشكّل مشروع أمل حقيقي للشمال وعكار".
 
