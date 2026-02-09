النائب سليمان عرض مع وفود عكارية شؤونا خدماتية

استقبل سليمان في دارته في وفودا بلدية واختيارية وشعبية. وشدد خلال استقباله وفدًا من مربي المواشي في على أن "هذا القطاع يشكّل مصدر رزق أساسيًا لغالبية العائلات العكارية التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي في معيشتها".في الإطار، تواصل سليمان مع نزار هاني وكان تأكيد على متابعة مطالب المربين، على أن تُشكَّل لجنة تُعنى بمتابعة حاجات القطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية. وأعلن سليمان أن "وزير الزراعة سيُعيد فتح معمل تجميع الحليب في وادي خالد، بعد الكشف عليه من قبل الجهات المختصة، نظرًا لأهميته وضرورته لمنتجي الحليب ومشتقاته في المنطقة".وبحث سليمان مع رؤساء بلديات ومخاتير الحاجات الخدماتية وشؤون حياتية تهمّ مناطقهم.ونوّه سليمان "بالزيارة التاريخية التي قام بها إلى الجنوب، فهي تؤكد مرة جديدة أن لا عودة إلى الوراء، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل وانطلاقة جديدة للمؤسسات في ، تبدأ بإعادة تشغيل مطار القليعات، الذي يشكّل مشروع أمل حقيقي للشمال وعكار".