افرام: بعد فاجعة طرابلس صرخة في وجه الانهيار الشامل

كتب رئيس المجلس التنفيذّي ل" الإنسان" النائب على صفحته على منصّة أكس: " بكلّ وجعٍ ، ومع صدور حصيلة فاجعة انهيار المبنى في ، نرفع صلاتنا لضحايا هذه الكارثة الأليمة المتكرّرة، ونشدّ على قلوب أهاليهم المكسورة، مع خالص العزاء، ونتمنّى للجرحى شفاءً عاجلًا. ونصرخ لنقول، ما جرى ليس حادثًا عابرًا، بل إحدى العلامات الصارخة للانهيار الشامل الذي ينهش حجرًا وحياةً. المطلوب تحرّك فوريّ، في ورشة إنقاذ وطنيّة، هندسيّة وإنسانيّة، شاملة وجديّة، لتدعيم الأبنية المتداعية قبل أن تتحوّل إلى مقابر، ولوقف هذا المسلسل القاتل الجهنميّ".

Advertisement