فرنجيه: لبناء مؤسسات الدولة وبسط العدالة بين كلّ المكوّنات

كتب النائب عبر حسابه على منصة "X": "درب القدّيس مارون كان درب حق ونور. واليوم يتجسّد النور بالحقيقة، الحوار، الإنفتاح وببناء . أما الحق فيكون بالعدالة بين كل المكوّنات وحماية الضعفاء والمهمّشين، مِن المعرّضين للموت في منازلهم والمتقاعدين العسكر إلى كلّ مواطن يريد أبسط حقوقه".



