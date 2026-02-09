بعد انهيار مبنى في طرابلس... فرنسا تتقدّم بالتعازي لذوي الضحايا

تقف فرنسا إلى جانب لبنان ومدينة طرابلس بشكل خاص إثر انهيار مبنى في حي باب التبانة.
ويتقدّم السفير هيرفي ماغرو وجميع العاملين في سفارة فرنسا بأحرّ التعازي لذوي الضحايا، ويؤكدون تضامنهم الكامل مع فرق الإنقاذ. https://t.co/HzJsj7tDHD
— La France au Liban 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceLiban) February 9, 2026
تقف فرنسا إلى جانب لبنان ومدينة طرابلس بشكل خاص إثر انهيار مبنى في حي باب التبانة.
ويتقدّم السفير هيرفي ماغرو وجميع العاملين في سفارة فرنسا بأحرّ التعازي لذوي الضحايا، ويؤكدون تضامنهم الكامل مع فرق الإنقاذ. https://t.co/HzJsj7tDHD