في القلمون... طلب عاجل بإخلاء مبنى في داخله أكثر من 200 شخص

طلبت بلدية من سكان مجمع سكني يؤوي اكثر من 200، مغادرة المبنى، في محلة النورث، بعد حصول تشققات وتصدعات في الاعمدة وفي البنية الباطونية التحتية.



وابدى عدد من السكان اعتراضهم لعدم توفر البدائل، وقال اهالي المنطقة ان المبنى مهدد بالفعل، وانهم لا يرغبون برؤية مبنى جديد يسقط على سكانه.

