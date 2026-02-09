مفتي راشيا دعا إلى التكافل الوطني وإنقاذ طرابلس من الإهمال

زار مفتي راشيا الدكتور وفيق حجازي يرافقه بلديات قلعة الاستقلال رئيس بلدية بكا ياسر خليل، بلدة كفرقوق، حيث حلّ ضيفًا في منزل رئيس بلديتها النقابي أكرم عربي، بحضور مشايخ وفاعليات رسمية وبلدية واجتماعية. وشارك في اللقاء العقيد مروان عربي، مختار البلدة محمد عربي، البلدية صياح الحلبي، وأعضاء المجلس البلدي وافي عربي وربيع عربي.







وخلال الزيارة، قدّم رئيس البلدية حجازي مجموعة من إصدارات مؤسسة التراث الدرزي التي توثّق تاريخ بني معروف وأمجادهم عبر العصور، وتُبرز تمسّكهم بقيمهم المعروفية وتاريخهم الإسلامي والعربي. وشدّد حجازي على "أهمية وحدة الصف وتحصين الساحة الداخلية، داعيًا إلى التلاقي ونبذ الانقسامات، منوها بزيارة رئيس الحكومة الى الجنوب والتي ترسخ مرجعية الدولة واحتضانها لجميع أبنائها". واكد وقوفه إلى جانب أبناء المنطقة كافة "من دون تمييز، والعمل الدائم على جمع الكلمة وتعزيز التقارب في الأفراح والأتراح، لما فيه خير راشيا والبقاع ولبنان عمومًا".







وتوقّف عند "الفاجعة الأليمة التي أصابت مدينة جرّاء انهيار مبنى سكني"، معربًا عن تضامنه العميق مع أهالي الضحايا والجرحى، ومتعاطفًا مع المنكوبين، معتبرًا أن "ما جرى هو نتيجة الإهمال وغياب المعالجات الجذرية". ودعا " إلى تحمّل مسؤولياتها الكاملة، والإسراع في مساندة طرابلس، ولا سيما الأحياء الفقيرة والأبنية المهدّدة بالانهيار، والعمل على إيجاد حل جذري يؤمّن السلامة العامة، وتأمين سكنٍ لائقٍ للمنكوبين، صونًا لكرامة المواطنين وحقهم في العيش الآمن".







، ثمّن رئيس بلدية كفرقوق رعاية المفتي وحرصه على قضايا الناس. وتمنى "حلول شهر المبارك على والمنطقة والأمة الإسلامية، وان يعود اهل الجنوب الى منازلهم سالمين مكرّمين"، مؤكدًا "أهمية وحدة كشريان حيوي في مواجهة الفتن". ونوّه بالزيارة التي قام بها وزير الأشغال العامة إلى المنطقة بدعوة من النائب وائل أبو فاعور "الذي يبذل جهودا كبيرة لرفع منسوب الإنماء والخدمات في المنطقة، حيث شكلت الجولة مناسبة للاطلاع على معاناة الأهالي ومطالب البلديات والاتحادات البلدية، ولا سيما الإسراع في إنجاز الأوتوستراد العربي، لما يشكّله من شريان حيوي للاقتصاد اللبناني بعد سنوات طويلة من المعاناة والوعود غير المنجزة اضافة الى طريق المصنع راشيا والبقاع الغربي".







وكان حجازي ورئيس اتحاد بلديات قلعة الإستقلال ياسر خليل زارا منزل العميد الركن نبيل سرايا في بلدة كقرقوق، وكان اللقاء مناسبة لعرض الأوضاع العامة، ونوه حجازي بدور في حماية امن واستقرار البلاد ويشكل شبكة امان وطنية على مساحة الوطن".

