لبنان
آخرها اليوم.. حقائق عن عمليات خطف إسرائيلية شهدها لبنان طيلة سنوات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-02-2026
|
06:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكلت حادثة اختطاف الجيش
الإسرائيلي
للقيادي في الجماعة الإسلامية في
لبنان
عطوي عطوي، فجر اليوم الإثنين، من منزله في بلدة الهبارية -
جنوب لبنان
، حدثاً بارزاً ينضمّ إلى أحداث مُماثلة حصلت سابقاً، وأساسها حصول عمليات خطف نفذتها
إسرائيل
نفسها ضدّ لبنانيين.
"
لبنان24
"
يُجري جردة تاريخية بأبرز عمليات الخطف التي نفذتها إسرائيل داخل لبنان، ويُقدّم تفاصيل دقيقة عن تلك العمليات وتاريخها والشخصيات المُستهدفة فيها.
1- اختطاف عطوي عطوي - 9 شباط 2026
تسلّلت قوة إسرائيلية فجر الإثنين إلى بلدة الهبارية - جنوب لبنان، ودهمت منزل مسؤول محلي في "الجماعة الإسلامية" يُدعى عطوي عطوي، ثم اقتادته إلى داخل إسرائيل للتحقيق.
الجيش الإسرائيلي أكد العملية، وذكر أنه نقل المُعتقل إلى إسرائيل للتحقيق.
2- اختطاف الشيخ عبد
الكريم
عبيد - 28
تموز
1989
يوم 28 تموز 1989، اختطفت قوة كوماندوس من بلدة جبشيت - جنوب لبنان الشيخ عبد الكريم عبيد من داخل منزله.
الشيخ عبيد بقي مُعتقلاً
في إسرائيل
لسنوات، ثم أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل بين لبنان وإسرائيل 29 كانون الثاني2004.
3- اختطاف مصطفى الديراني - عام 1994
عام 1994، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة مصطفى الديراني، القيادي في حركة "أمل"، خلال عملية حصلت في بلدة قصرنبا -
البقاع
.
آنذاك، جرى نقل الديراني من لبنان إلى إسرائيل، ثمّ أُطلق سراحه في صفقة تبادل عام 2004.
4- إنزال بحري واختطاف عماد أمهز - تشرين الثاني 2024
في تشرين الثاني 2024، وفي ذروة الحرب
الإسرائيلية
على لبنان، نفذت قوة بحرية إسرائيلية عملية أمنية خاصة واعتقلت بموجبها اللبناني عماد أمهز الذي قيل إنه ينتمي إلى "
حزب الله
".
وقبل شهرين، ظهر أمهز في مقطع فيديو نشرته إسرائيل وقيل إنه ينتمي إلى القوة البحرية التابعة لـ"الحزب".
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
