Najib Mikati
لبنان

آخرها اليوم.. حقائق عن عمليات خطف إسرائيلية شهدها لبنان طيلة سنوات

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
09-02-2026 | 06:36
آخرها اليوم.. حقائق عن عمليات خطف إسرائيلية شهدها لبنان طيلة سنوات
شكلت حادثة اختطاف الجيش الإسرائيلي للقيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان عطوي عطوي، فجر اليوم الإثنين، من منزله في بلدة الهبارية - جنوب لبنان، حدثاً بارزاً ينضمّ إلى أحداث مُماثلة حصلت سابقاً، وأساسها حصول عمليات خطف نفذتها إسرائيل نفسها ضدّ لبنانيين.
 
 
"لبنان24" يُجري جردة تاريخية بأبرز عمليات الخطف التي نفذتها إسرائيل داخل لبنان، ويُقدّم تفاصيل دقيقة عن تلك العمليات وتاريخها والشخصيات المُستهدفة فيها.


1- اختطاف عطوي عطوي - 9 شباط 2026 


تسلّلت قوة إسرائيلية فجر الإثنين إلى بلدة الهبارية - جنوب لبنان، ودهمت منزل مسؤول محلي في "الجماعة الإسلامية" يُدعى عطوي عطوي، ثم اقتادته إلى داخل إسرائيل للتحقيق.
 

الجيش الإسرائيلي أكد العملية، وذكر أنه نقل المُعتقل إلى إسرائيل للتحقيق.


2- اختطاف الشيخ عبد الكريم عبيد - 28 تموز 1989
 
 
يوم 28 تموز 1989، اختطفت قوة كوماندوس من بلدة جبشيت - جنوب لبنان الشيخ عبد الكريم عبيد من داخل منزله.
 

الشيخ عبيد بقي مُعتقلاً في إسرائيل لسنوات، ثم أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل بين لبنان وإسرائيل 29 كانون الثاني2004.


3- اختطاف مصطفى الديراني - عام 1994
 

عام 1994، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة مصطفى الديراني، القيادي في حركة "أمل"، خلال عملية حصلت في بلدة قصرنبا - البقاع.
 

آنذاك، جرى نقل الديراني من لبنان إلى إسرائيل، ثمّ أُطلق سراحه في صفقة تبادل عام 2004.


4- إنزال بحري واختطاف عماد أمهز - تشرين الثاني 2024
 

في تشرين الثاني 2024، وفي ذروة الحرب الإسرائيلية على لبنان، نفذت قوة بحرية إسرائيلية عملية أمنية خاصة واعتقلت بموجبها اللبناني عماد أمهز الذي قيل إنه ينتمي إلى "حزب الله".
 

وقبل شهرين، ظهر أمهز في مقطع فيديو نشرته إسرائيل وقيل إنه ينتمي إلى القوة البحرية التابعة لـ"الحزب".
مواضيع ذات صلة
الإسعاف الإسرائيلي: العملية في بيسان حدثت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الهجمات في لبنان تستهدف مجمع تدريب وأهدافا أخرى لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: لبنان بكل ما فيه مدين للمقاومة التي علّمتنا طيلة عقود معنى الردع وقدرات الشرف
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: العمليات العسكرية الإسرائيلية توسعت لتشمل مناطق أخرى خارج شمال الضفة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:39:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

في إسرائيل

حزب الله

الإسلام

لبنان24

