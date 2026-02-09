آخرها اليوم.. حقائق عن عمليات خطف إسرائيلية شهدها لبنان طيلة سنوات

شكلت حادثة اختطاف الجيش للقيادي في الجماعة الإسلامية في عطوي عطوي، فجر اليوم الإثنين، من منزله في بلدة الهبارية - ، حدثاً بارزاً ينضمّ إلى أحداث مُماثلة حصلت سابقاً، وأساسها حصول عمليات خطف نفذتها نفسها ضدّ لبنانيين.



" " يُجري جردة تاريخية بأبرز عمليات الخطف التي نفذتها إسرائيل داخل لبنان، ويُقدّم تفاصيل دقيقة عن تلك العمليات وتاريخها والشخصيات المُستهدفة فيها.





1- اختطاف عطوي عطوي - 9 شباط 2026





تسلّلت قوة إسرائيلية فجر الإثنين إلى بلدة الهبارية - جنوب لبنان، ودهمت منزل مسؤول محلي في "الجماعة الإسلامية" يُدعى عطوي عطوي، ثم اقتادته إلى داخل إسرائيل للتحقيق.



الجيش الإسرائيلي أكد العملية، وذكر أنه نقل المُعتقل إلى إسرائيل للتحقيق.





2- اختطاف الشيخ عبد عبيد - 28 1989



يوم 28 تموز 1989، اختطفت قوة كوماندوس من بلدة جبشيت - جنوب لبنان الشيخ عبد الكريم عبيد من داخل منزله.



الشيخ عبيد بقي مُعتقلاً لسنوات، ثم أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل بين لبنان وإسرائيل 29 كانون الثاني2004.





3- اختطاف مصطفى الديراني - عام 1994



عام 1994، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة مصطفى الديراني، القيادي في حركة "أمل"، خلال عملية حصلت في بلدة قصرنبا - .



آنذاك، جرى نقل الديراني من لبنان إلى إسرائيل، ثمّ أُطلق سراحه في صفقة تبادل عام 2004.





4- إنزال بحري واختطاف عماد أمهز - تشرين الثاني 2024



في تشرين الثاني 2024، وفي ذروة الحرب على لبنان، نفذت قوة بحرية إسرائيلية عملية أمنية خاصة واعتقلت بموجبها اللبناني عماد أمهز الذي قيل إنه ينتمي إلى " ".



وقبل شهرين، ظهر أمهز في مقطع فيديو نشرته إسرائيل وقيل إنه ينتمي إلى القوة البحرية التابعة لـ"الحزب".