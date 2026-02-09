تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مجلس الانماء والاعمار ينفي ترميم المبنى المنهار سابقا

Lebanon 24
09-02-2026 | 06:50
مجلس الانماء والاعمار ينفي ترميم المبنى المنهار سابقا
أصدر مجلس الإنماء والإعمار بيانا جاء فيه: "أوردت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تفيد أن مجلس الإنماء والإعمار قد رمم سابقاً المبنى الذي إنهار يوم الاحد الواقع في ٨ شباط ٢٠٢٦، في طرابلس. إن مجلس الإنماء والإعمار ينفي نفياً قاطعاً هذه المعلومات ويؤكد أنه لم يكن له أي تدخل في ترميم أو تأهيل هذا المبنى في أي وقت من الأوقات".



ودعا المجلس الجميع إلى توخي الدقة في نشر المعلومات خاصة في هذه الظروف العصيبة.
إنقاذ مواطن في العقد الخامس من العمر من تحت انقاض المبنى المنهار في طرابلس (الجديد)
أبو الحسن التقي رئيس مجلس الإنماء والإعمار لمناقشة مشاريع إنمائية
وزير الداخلية أحمد الحجار يغادر موقع المبنى المنهار في طرابلس
"لبنان 24": انقاذ احد العالقين من المبنى المنهار في طرابلس في هذه الاثناء
