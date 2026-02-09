مجلس الانماء والاعمار ينفي ترميم المبنى المنهار سابقا

أصدر بيانا جاء فيه: "أوردت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تفيد أن والإعمار قد رمم سابقاً المبنى الذي إنهار يوم الاحد الواقع في ٨ شباط ٢٠٢٦، في . إن مجلس الإنماء والإعمار ينفي نفياً قاطعاً هذه المعلومات ويؤكد أنه لم يكن له أي تدخل في ترميم أو تأهيل هذا المبنى في أي وقت من الأوقات".







ودعا المجلس الجميع إلى توخي الدقة في نشر المعلومات خاصة في هذه الظروف العصيبة.



