الخطيب عزى أهالي ضحايا طرابلس وأسف للتراخي الرسمي في معالجة المباني المتصدعة

Lebanon 24
09-02-2026 | 06:58
الخطيب عزى أهالي ضحايا طرابلس وأسف للتراخي الرسمي في معالجة المباني المتصدعة
اعرب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب عن "بالغ الحزن والاسى حيال المأساة التي شهدتها مدينة طرابلس، جراء انهيار المبنى في باب التبانة وراح نتيجتها هذا العدد من الضحايا والمصابين". وأسف حيال "التراخي الرسمي في معالجة مشكلة المباني المتصدعة في طرابلس، خاصة وان مأساة الامس ليست الأولى"، وأمل ان "تسارع الحكومة الى معالجة هذه المشكلة التي تهدد مئات العائلات". 



وقال: "طرابلس بأهلها الطيبين الذين امضيت بينهم ردحا من الزمن، تستحق من الدولة ومن القادرين فيها كل الاهتمام خاصة وأن معالجة هذه القضية الوطنية لا تتطلب الكثير".



ووجه "خالص العزاء لأهالي الضحايا البريئة ولطرابلس واللبنانيين جميعا، ضارعا الى المولى ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يكلل المصابين بالشفاء العاجل". 



وكان الخطيب استقبل اليوم مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أمل" علي حايك الذي وجه اليه الدعوة الى المشاركة في تكريم السفير الايراني مجتبى أماني الاربعاء المقبل. كما استقبل الكاتب الصحافي غسان جواد، وكانت جولة أفق في التطورات.
مواضيع ذات صلة
السفير البابوي من طرابلس: أعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد: لمعالجة موضوع الأبنية المتصدعة في طرابلس قبل وقوع الكارثة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام من القبة: جئت للتأكيد أن طرابلس ليست وحدها وفضّلت إجراء معاينة ميدانية على الأرض قبل الاجتماع المرتقب ظهرًا في السراي الحكومي لوضع معالجة جذرية لمشكلة الأبنية المتصدّعة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة الانهيار في طرابلس: ضحيتان و105 مبانٍ للإخلاء الفوري و700 بحاجة لمعالجة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 15:40:13 Lebanon 24 Lebanon 24

