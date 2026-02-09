تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها

Lebanon 24
09-02-2026 | 08:31
A-
A+
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها
هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم اتصالا برئيس الحكومة نواف سلام، تناول خلاله توغل العدو الإسرائيلي في بلدة الهبارية وخطفه أحد أبناء البلدة عطوي عطوي، وما تعنيه هذه القرصنة بعد ساعات على زيارة الرئيس سلام إلى منطقة العرقوب وقرى الجنوب.

وقد أبدى سلام استنكاره الشديد لهذا العدوان، مؤكدا "حرصه على إجراء جميع الاتصالات والإجراءات لحماية حياة الأسير الجديد لإعادته، إلى جانب إعادة الأسرى اللبنانيين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاشم تعليقًا على اختطاف مواطن من بلدة الهبارية: اعتداء على السيادة والكرامة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توغّل إسرائيل في الهبارية... بيان لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم: لم يقل أحد أن السلاح سيبقى إلى أبد الآبدين لكن هذا الملف يُبحث وفق المصلحة الوطنية والظروف والمعطيات
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: الخطاب المتشنج يفتح ثغرات يستفيد منها العدو
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب قاسم هاشم

منطقة العرقوب

الإسرائيلي

قاسم هاشم

نواف سلام

رئيس سلام

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-02-09
Lebanon24
14:24 | 2026-02-09
Lebanon24
14:18 | 2026-02-09
Lebanon24
14:12 | 2026-02-09
Lebanon24
14:05 | 2026-02-09
Lebanon24
13:47 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24