هاشم يبحث مع رئيس الحكومة توغل العدوّ في الهبارية وخطف أحد أبنائها

أجرى عضو كتلة "التنمية والتحرير" اتصالا برئيس الحكومة ، تناول خلاله توغل العدو في بلدة وخطفه أحد أبناء البلدة عطوي، وما تعنيه هذه القرصنة بعد ساعات على زيارة الرئيس سلام إلى وقرى الجنوب.



وقد أبدى سلام استنكاره الشديد لهذا العدوان، مؤكدا "حرصه على إجراء جميع الاتصالات والإجراءات لحماية حياة الجديد لإعادته، إلى جانب إعادة الأسرى اللبنانيين".

