طليس: الإجراءات السورية على الشاحنات اللبنانية تضرب قطاع النقل والاقتصاد

أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في ، ، بيانًا تناول فيه قرار السلطات المتعلّق بالإجراءات المفروضة على الشاحنات ، وانعكاساته السلبية على قطاع النقل البري وعلى بمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية.







وأشار إلى "مرور ثلاثة أيام على صدور القرار من دون تسجيل أي خطوة إيجابية من الجانب السوري، ما أدّى إلى تفاقم الأضرار اللاحقة بقطاع النقل، وزاد من معاناة السائقين وأصحاب الشاحنات والبرادات".







وفي هذا الإطار، دعا النقابات المعنية، ولا سيما نقابات النقل الخارجي والبرادات والترانزيت، إضافة إلى جميع الجهات المتضرّرة، إلى "المشاركة في لقاء ومؤتمر صحافي يُعقد عند الساعة الثانية ظهر يوم غد الثلاثاء في 10 شباط 2026، على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة المصنع، وذلك لإعلان الموقف المناسب ومطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في المصلحة العامة وتحمي لقمة عيش آلاف عائلات السائقين العموميين وأصحاب الشاحنات والبرادات".

Advertisement