تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
طليس: الإجراءات السورية على الشاحنات اللبنانية تضرب قطاع النقل والاقتصاد
Lebanon 24
09-02-2026
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في
لبنان
،
بسام طليس
، بيانًا تناول فيه قرار السلطات
السورية
المتعلّق بالإجراءات المفروضة على الشاحنات
اللبنانية
، وانعكاساته السلبية على قطاع النقل البري وعلى
الاقتصاد الوطني
بمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية.
وأشار
طليس
إلى "مرور ثلاثة أيام على صدور القرار من دون تسجيل أي خطوة إيجابية من الجانب السوري، ما أدّى إلى تفاقم الأضرار اللاحقة بقطاع النقل، وزاد من معاناة السائقين وأصحاب الشاحنات والبرادات".
وفي هذا الإطار، دعا النقابات المعنية، ولا سيما نقابات النقل الخارجي والبرادات والترانزيت، إضافة إلى جميع الجهات المتضرّرة، إلى "المشاركة في لقاء ومؤتمر صحافي يُعقد عند الساعة الثانية
من بعد
ظهر يوم غد الثلاثاء في 10 شباط 2026، على الحدود اللبنانية – السورية في منطقة المصنع، وذلك لإعلان الموقف المناسب ومطالبة
الحكومة اللبنانية
باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصب في المصلحة العامة وتحمي لقمة عيش آلاف عائلات السائقين العموميين وأصحاب الشاحنات والبرادات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طليس: لوضع آلية واضحة تنظم حركة النقل البري بين لبنان وسوريا
Lebanon 24
طليس: لوضع آلية واضحة تنظم حركة النقل البري بين لبنان وسوريا
09/02/2026 21:40:25
09/02/2026 21:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سوري مفاجئ بشأن الشاحنات اللبنانية
Lebanon 24
قرار سوري مفاجئ بشأن الشاحنات اللبنانية
09/02/2026 21:40:25
09/02/2026 21:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إصرار سوري على الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والشاحنات اللبنانية
Lebanon 24
إصرار سوري على الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والشاحنات اللبنانية
09/02/2026 21:40:25
09/02/2026 21:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
طليس يعد في خلال لقائه نقابة عمال المعاينة الميكانيكية بمتابعة إعادة العمل بالقطاع
Lebanon 24
طليس يعد في خلال لقائه نقابة عمال المعاينة الميكانيكية بمتابعة إعادة العمل بالقطاع
09/02/2026 21:40:25
09/02/2026 21:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الحكومة اللبنانية
الاقتصاد الوطني
أصحاب الشاحنات
رئيس اتحاد
بسام طليس
من بعد
تابع
قد يعجبك أيضاً
آخر خبر عن الانتخابات.. ماذا تبلغ موظفون؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الانتخابات.. ماذا تبلغ موظفون؟
14:35 | 2026-02-09
09/02/2026 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس عيد مار مارون في جبيل برئاسة المطران ميشال عون
Lebanon 24
قداس عيد مار مارون في جبيل برئاسة المطران ميشال عون
14:24 | 2026-02-09
09/02/2026 02:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة: اهلنا واحد وشعبنا واحد والمعاناة واحدة في الجنوب وطرابلس
Lebanon 24
وزير الصحة: اهلنا واحد وشعبنا واحد والمعاناة واحدة في الجنوب وطرابلس
14:18 | 2026-02-09
09/02/2026 02:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان أميركي يخصّ لبنان والجيش.. ماذا قال عن "اكتشاف نفق للحزب"؟
Lebanon 24
بيان أميركي يخصّ لبنان والجيش.. ماذا قال عن "اكتشاف نفق للحزب"؟
14:12 | 2026-02-09
09/02/2026 02:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس.. "قوى الأمن" تُخلي أحد المباني بسبب "تصدعات خطيرة"
Lebanon 24
طرابلس.. "قوى الأمن" تُخلي أحد المباني بسبب "تصدعات خطيرة"
14:05 | 2026-02-09
09/02/2026 02:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:35 | 2026-02-09
آخر خبر عن الانتخابات.. ماذا تبلغ موظفون؟
14:24 | 2026-02-09
قداس عيد مار مارون في جبيل برئاسة المطران ميشال عون
14:18 | 2026-02-09
وزير الصحة: اهلنا واحد وشعبنا واحد والمعاناة واحدة في الجنوب وطرابلس
14:12 | 2026-02-09
بيان أميركي يخصّ لبنان والجيش.. ماذا قال عن "اكتشاف نفق للحزب"؟
14:05 | 2026-02-09
طرابلس.. "قوى الأمن" تُخلي أحد المباني بسبب "تصدعات خطيرة"
13:47 | 2026-02-09
غليان في طرابلس.. احتجاجات وقطع طرقات
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 21:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 21:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 21:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24