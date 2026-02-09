تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مرقص: نشارك طرابلس حزنها ونثمّن تفاني فرق الإنقاذ ومهنية الإعلام

Lebanon 24
09-02-2026 | 08:49
مرقص: نشارك طرابلس حزنها ونثمّن تفاني فرق الإنقاذ ومهنية الإعلام
مرقص: نشارك طرابلس حزنها ونثمّن تفاني فرق الإنقاذ ومهنية الإعلام photos 0
كتب وزير  الإعلام المحامي د. بول مرقص عبر منصة "اكس ":" مع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المبنى المنهار في طرابلس، نتقدّم بأحرّ التعازي إلى أهالي الضحايا الأربعة عشر، ونشارك أهالي طرابلس حزنهم العميق وألمهم الكبير في وداع أبنائهم.



نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، ونحيّي بتقديرٍ عالٍ الجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية، مثمّنين تفانيها وإخلاصها في أداء واجبها الإنساني.



كما نثمّن الدور المسؤول لوسائل الإعلام اللبنانية والعربية في تغطية هذه الحادثة الأليمة بمهنية عالية".
