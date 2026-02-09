مرقص: نشارك طرابلس حزنها ونثمّن تفاني فرق الإنقاذ ومهنية الإعلام

كتب وزير الإعلام المحامي د. عبر منصة "اكس ":" مع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في المبنى المنهار في ، نتقدّم بأحرّ التعازي إلى أهالي الضحايا الأربعة عشر، ونشارك أهالي طرابلس حزنهم العميق وألمهم الكبير في وداع أبنائهم.







نسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، ونحيّي بتقديرٍ عالٍ الجهود التي بذلتها الأجهزة المعنية، مثمّنين تفانيها وإخلاصها في أداء واجبها الإنساني.







كما نثمّن الدور المسؤول لوسائل الإعلام والعربية في تغطية هذه الحادثة الأليمة بمهنية عالية".

