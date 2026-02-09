بعد توغّل إسرائيل في الهبارية... بيان لـحزب الله

صدر عن " " بيان، حول اعتداءات العدوّ على ، وجاء فيه:



يدين حزب الله العدوان الخطير الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي عبر توغّله إلى بلدة الهبارية في ‏‏قضاء حاصبيا واختطاف مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقتي حاصبيا ومرجعيون الأخ ‏‏عطوي عطوي من منزله، والاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته وترويعهم، كما يدين الاعتداءين؛ ‏على ‏سيارة في بلدة يانوح والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفل، إضافة إلى ‏استشهاد مواطن في بلدة عيتا الشعب، مما يؤكد الطبيعة ‏الإجرامية والوحشية لهذا العدو القائمة ‏على القتل والإرهاب والقرصنة واستخفافه الكامل بالسيادة ‏ .‏



إن هذا التطور الخطير ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت والعربدة القائمة على ‏‏التوغل وعمليات الخطف والأسر، بما يعرّض جميع أبناء الجنوب لخطر ‏مباشر ويضعهم أمام ‏تهديد دائم، في ظلّ غياب أي رادع أو حماية لهم من عدو متفلّت من كل ‏الضوابط ولا يحترم أي ‏قوانين أو مواثيق دولية.‏



وأمام هذا الاعتداء السافر، لا سيما بعد زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب وما من معاناة ‏لأهلنا ‏ووجود للاحتلال على أرضنا فإن مطالبة اليوم بتحمّل مسؤولياتها الوطنية ‏كاملة، ‏وفق ما ألزمت نفسها به في بيانها الوزاري، والخروج من حالة الصمت والعجز، واتخاذ ‏‏إجراءات رادعة ومواقف حازمة وواضحة، والتحرك الفوري على كل المستويات السياسية ‏‏والدبلوماسية والقانونية، والعمل الجدي لحماية المواطنين، وعدم الاكتفاء بالأقوال التي لا تمنع ‏‏العدو من التمادي في اعتداءاته وعربدته.‏

