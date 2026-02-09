تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد توغّل إسرائيل في الهبارية... بيان لـ"حزب الله"

Lebanon 24
09-02-2026 | 09:00
بعد توغّل إسرائيل في الهبارية... بيان لـحزب الله
بعد توغّل إسرائيل في الهبارية... بيان لـحزب الله photos 0
صدر عن "حزب الله" بيان، حول اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على جنوب لبنان، وجاء فيه:

يدين حزب الله العدوان الخطير الذي ارتكبه العدو الإسرائيلي عبر توغّله إلى بلدة الهبارية في ‏‏قضاء حاصبيا واختطاف مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقتي حاصبيا ومرجعيون الأخ ‏‏عطوي عطوي من منزله، والاعتداء عليه وعلى أفراد عائلته وترويعهم، كما يدين الاعتداءين؛ ‏على ‏سيارة في بلدة يانوح والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفل، إضافة إلى ‏استشهاد مواطن في بلدة عيتا الشعب، مما يؤكد الطبيعة ‏الإجرامية والوحشية لهذا العدو القائمة ‏على القتل والإرهاب والقرصنة واستخفافه الكامل بالسيادة ‏اللبنانية.‏

إن هذا التطور الخطير ينذر ببدء مرحلة جديدة من التفلت والعربدة الإسرائيلية القائمة على ‏‏التوغل وعمليات الخطف والأسر، بما يعرّض جميع أبناء الجنوب لخطر ‏مباشر ويضعهم أمام ‏تهديد دائم، في ظلّ غياب أي رادع أو حماية لهم من عدو متفلّت من كل ‏الضوابط ولا يحترم أي ‏قوانين أو مواثيق دولية.‏

وأمام هذا الاعتداء السافر، لا سيما بعد زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب وما شاهده من معاناة ‏لأهلنا ‏ووجود للاحتلال على أرضنا فإن الدولة اللبنانية مطالبة اليوم بتحمّل مسؤولياتها الوطنية ‏كاملة، ‏وفق ما ألزمت نفسها به في بيانها الوزاري، والخروج من حالة الصمت والعجز، واتخاذ ‏‏إجراءات رادعة ومواقف حازمة وواضحة، والتحرك الفوري على كل المستويات السياسية ‏‏والدبلوماسية والقانونية، والعمل الجدي لحماية المواطنين، وعدم الاكتفاء بالأقوال التي لا تمنع ‏‏العدو من التمادي في اعتداءاته وعربدته.‏
 
 
 
الدولة اللبنانية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

دبلوماسي

الإسلام

