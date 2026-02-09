تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... هذا ما زعمه الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
09-02-2026 | 09:11
بعد إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... هذا ما زعمه الجيش الإسرائيليّ
قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "نظرًا لمؤشرات استخبارية تم جمعها على مدار الأشهر الأخيرة، اغتالت قوات اللواء 300 تحت قيادة فرقة الجليل في وقت سابق اليوم، عنصراً من "حزب الله" في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان".

وادعى الجيش الإسرائيليّ، أنّه "في الفترة الأخيرة، تورط المستهدف بأعمال لجمع الاستخبارات عن قوات الجيش الإسرائيلية، وعمل على إعادة اعمار بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".

 
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: إستشهاد مواطن في بلدة عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل نتيجة إصابته بإطلاق النار من قبل العدوّ الإسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... جنديّ إسرائيليّ أطلق النار عليه
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيتا الشعب.. هذا ما سيفعله الجيش
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إصابة مواطن جراء إطلاق النار عليه من قبل العدوّ الإسرائيليّ عند أطراف بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلية

عيتا الشعب

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الجليل

