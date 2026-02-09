بعد إستشهاد مواطن في عيتا الشعب... هذا ما زعمه الجيش الإسرائيليّ

قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "نظرًا لمؤشرات استخبارية تم جمعها على مدار الأشهر الأخيرة، اغتالت قوات اللواء 300 تحت قيادة فرقة في وقت سابق اليوم، عنصراً من " " في منطقة في ".



وادعى الجيش الإسرائيليّ، أنّه "في الفترة الأخيرة، تورط المستهدف بأعمال لجمع الاستخبارات عن قوات الجيش ، وعمل على إعادة اعمار بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب ".





