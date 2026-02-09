الحجار استنكر اختطاف العدوّ المواطن عطوي.. وجدد المطالبة بتحرير جميع الأسرى

استنكر والبلديات بشدّة "إقدام القوات على اختطاف المواطن عطوي من منزله في بلدة "، وقال: "هذا التمادي مرفوض جملة وتفصيلا وهو يشكّل اعتداء صارخا على السيادة والأمن".







وجدّد المطالبة بـ"تحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى ".







كذلك، دان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي ، والتي أدّت اليوم إلى استشهاد العنصر في وابنه ، أثناء مرورهما قرب موقع الغارة الإسرائيلية في بلدة يانوح.



