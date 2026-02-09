تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الحجار استنكر اختطاف العدوّ المواطن عطوي.. وجدد المطالبة بتحرير جميع الأسرى
Lebanon 24
09-02-2026
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
بشدّة "إقدام القوات
الإسرائيلية
على اختطاف المواطن
عطوي
عطوي من منزله في بلدة
الهبارية
"، وقال: "هذا التمادي مرفوض جملة وتفصيلا وهو يشكّل اعتداء صارخا على السيادة والأمن".
وجدّد المطالبة بـ"تحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى
إسرائيل
".
كذلك، دان
الحجار
الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي
اللبنانية
، والتي أدّت اليوم إلى استشهاد العنصر في
قوى الأمن الداخلي
حسن جابر
وابنه
علي جابر
، أثناء مرورهما قرب موقع الغارة الإسرائيلية في بلدة يانوح.
Advertisement
هاشم تعليقًا على اختطاف مواطن من بلدة الهبارية: اعتداء على السيادة والكرامة الوطنية
Lebanon 24
هاشم تعليقًا على اختطاف مواطن من بلدة الهبارية: اعتداء على السيادة والكرامة الوطنية
09/02/2026 21:41:43
09/02/2026 21:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: اعترضنا على الصيغة النهائية التي ستصدر عن مجلس الوزراء اذ يجب التمسك بتحرير الارض واعادة الاسرى
Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: اعترضنا على الصيغة النهائية التي ستصدر عن مجلس الوزراء اذ يجب التمسك بتحرير الارض واعادة الاسرى
09/02/2026 21:41:43
09/02/2026 21:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تندد بـ"اختطاف" رئيس فنزويلا وتحذر من تصريحات "الأعداء"
Lebanon 24
إيران تندد بـ"اختطاف" رئيس فنزويلا وتحذر من تصريحات "الأعداء"
09/02/2026 21:41:43
09/02/2026 21:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب القومي يدين العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف رئيسها
Lebanon 24
الحزب القومي يدين العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف رئيسها
09/02/2026 21:41:43
09/02/2026 21:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن الداخلي
وزير الداخلية
أحمد الحجار
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
علي جابر
حسن جابر
تابع
آخر خبر عن الانتخابات.. ماذا تبلغ موظفون؟
Lebanon 24
آخر خبر عن الانتخابات.. ماذا تبلغ موظفون؟
14:35 | 2026-02-09
09/02/2026 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس عيد مار مارون في جبيل برئاسة المطران ميشال عون
Lebanon 24
قداس عيد مار مارون في جبيل برئاسة المطران ميشال عون
14:24 | 2026-02-09
09/02/2026 02:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة: اهلنا واحد وشعبنا واحد والمعاناة واحدة في الجنوب وطرابلس
Lebanon 24
وزير الصحة: اهلنا واحد وشعبنا واحد والمعاناة واحدة في الجنوب وطرابلس
14:18 | 2026-02-09
09/02/2026 02:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان أميركي يخصّ لبنان والجيش.. ماذا قال عن "اكتشاف نفق للحزب"؟
Lebanon 24
بيان أميركي يخصّ لبنان والجيش.. ماذا قال عن "اكتشاف نفق للحزب"؟
14:12 | 2026-02-09
09/02/2026 02:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس.. "قوى الأمن" تُخلي أحد المباني بسبب "تصدعات خطيرة"
Lebanon 24
طرابلس.. "قوى الأمن" تُخلي أحد المباني بسبب "تصدعات خطيرة"
14:05 | 2026-02-09
09/02/2026 02:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
07:14 | 2026-02-09
09/02/2026 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
Lebanon 24
احترقت منازل وسيارات.. إشتباكات بين عائلتين في بلدة لبنانية بالأسلحة الرشاشة
00:46 | 2026-02-09
09/02/2026 12:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
Lebanon 24
5 شروط اسرائيلية "قاسية على لبنان".. وإجتماع مرتقب بين قائد الجيش والرؤساء لوضعهم في نتائج زيارته الى واشنطن
22:26 | 2026-02-08
08/02/2026 10:26:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
14:35 | 2026-02-09
آخر خبر عن الانتخابات.. ماذا تبلغ موظفون؟
14:24 | 2026-02-09
قداس عيد مار مارون في جبيل برئاسة المطران ميشال عون
14:18 | 2026-02-09
وزير الصحة: اهلنا واحد وشعبنا واحد والمعاناة واحدة في الجنوب وطرابلس
14:12 | 2026-02-09
بيان أميركي يخصّ لبنان والجيش.. ماذا قال عن "اكتشاف نفق للحزب"؟
14:05 | 2026-02-09
طرابلس.. "قوى الأمن" تُخلي أحد المباني بسبب "تصدعات خطيرة"
13:47 | 2026-02-09
غليان في طرابلس.. احتجاجات وقطع طرقات
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 21:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 21:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 21:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
