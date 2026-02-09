تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحجار استنكر اختطاف العدوّ المواطن عطوي.. وجدد المطالبة بتحرير جميع الأسرى

Lebanon 24
09-02-2026 | 09:44
A-
A+
الحجار استنكر اختطاف العدوّ المواطن عطوي.. وجدد المطالبة بتحرير جميع الأسرى
الحجار استنكر اختطاف العدوّ المواطن عطوي.. وجدد المطالبة بتحرير جميع الأسرى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استنكر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بشدّة "إقدام القوات الإسرائيلية على اختطاف المواطن عطوي عطوي من منزله في بلدة الهبارية"، وقال: "هذا التمادي مرفوض جملة وتفصيلا وهو يشكّل اعتداء صارخا على السيادة والأمن".



وجدّد المطالبة بـ"تحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى إسرائيل".



كذلك، دان الحجار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، والتي أدّت اليوم إلى استشهاد العنصر في قوى الأمن الداخلي حسن جابر وابنه علي جابر، أثناء مرورهما قرب موقع الغارة الإسرائيلية في بلدة يانوح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاشم تعليقًا على اختطاف مواطن من بلدة الهبارية: اعتداء على السيادة والكرامة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: اعترضنا على الصيغة النهائية التي ستصدر عن مجلس الوزراء اذ يجب التمسك بتحرير الارض واعادة الاسرى
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تندد بـ"اختطاف" رئيس فنزويلا وتحذر من تصريحات "الأعداء"
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحزب القومي يدين العدوان الأميركي على فنزويلا واختطاف رئيسها
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:43 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

وزير الداخلية

أحمد الحجار

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

علي جابر

حسن جابر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-02-09
Lebanon24
14:24 | 2026-02-09
Lebanon24
14:18 | 2026-02-09
Lebanon24
14:12 | 2026-02-09
Lebanon24
14:05 | 2026-02-09
Lebanon24
13:47 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24