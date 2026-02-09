قاسم: المشكلة الاساسية في لبنان هي العدوان الاسرائيلي والحلّ أنّ نكون اقوياء ونقاوم

وأضاف قاسم في حفل افتتاح مركز لبنان الطبي: "لبنان بلد مهم جدا لانه استطاع ان يحافظ على استقلاله ويُحرّر الارض ويُعطي نموذجاً عظيماً في التضحية والعطاء".

وتابع: "من يمتلك قدرات بالقدرات الموجودة في لبنان، يستطيع ان يجعله في اعلى المراتب، والمشكلة المركزية التي يواجهها لبنان هو العدوان الاسرائيلي - الذي يطمع بقدرات لبنان".

وأشار قاسم إلى أنّ "العدوّ الاسرائيلي يعتمد على القوة والاحتلال والاجرام والابادة ليُحقّق مشروعه التوسعي على حساب لبنان ونهوضه وخياراته".

وقال: "نمنع العدو بالتضامن والقوة والصمود، وحمت وشعبها ومن معها لبنان لمدة 42 سنة".

واعتبر قاسم أنّ "المشكلة الاساسية في لبنان هي العدوان الاسرائيلي والحلّ أنّ نكون اقوياء ونقاوم".

ولفت إلى أنّ "استمرار العدوان على لبنان مرتبط بانهاء المقاومة، 15 شهرا ولم يتمكن من ذلك، ومارست الدول الكبرى الضغوطات المتنوعة على لبنان وجيشه لنزع سلاح المقاومة وجروا الى قرار حصرية السلاح ولكن هذا الضغط لم ينجح".

وقال: "تمّ العمل على ايجاد فتنة بين الجيش والمقاومة ولكن الوعي بين الطرفين ادت الى ان توأد الفتنة في مهدها".

وتابع قاسم: "منعوا اعادة الاعمار بحجة ان المطلوب انجاز حصرية السلاح".

وأشار إلى أنّ "الشعب هو المقاومة، والمقاومة هي الشعب، ولم يستطيعوا ان يفككوا الرابط بينهما".

وشدّد قاسم على أنّ "التحالف متجذر بين "حزب الله" و"حركة امل" فنحن جسد واحد وراي واحد".

وقال أنّ "الاسرائيلي يقتل المدنيين لانه يريد ان يحدث شرخا، ورش المبيدات السامة على المزروعات حتى يعدم الحياة".

وأعلن قاسم أنّ "زيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى رئيس الجمهورية كانت جيدة جدا".

وأضاف: "علينا التركيز على وقف العدوان واخراج لبنان من ازمته المالية والاقتصادية والاجتماعية، ونثمن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى الجنوب وهذه الزيارة ايجابية وخطوة مهمة على طريق بناء لبنان".

وتمنّى قاسم التعاون مع الحكومة ، وقال: "معاً نستطيع النهوض بلبنان".

ودعا الحكومة الى الاهتمام بطرابلس، وأضاف "يجب ان نقف مع اهل وكل الذين يعانون فهذه مسؤولية وطنية".





