تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رجّي تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة

Lebanon 24
09-02-2026 | 10:07
A-
A+
رجّي تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة
رجّي تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالًا هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الذي نقل خلاله تعازي المملكة الأردنية الهاشمية بضحايا الحادث المأساوي في باب التبانة بمدينة طرابلس.



وأعرب رجي عن "عميق الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا على مشاعرها النبيلة وتضامنها الأخوي مع لبنان في هذا الظرف الأليم"، مثمّنًا "الاستعداد الأردني لتقديم المساعدة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني".



وأكد أن "هذا الموقف الأخوي يعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيدًا ب"الوقوف الدائم للأردن إلى جانب لبنان في مختلف الظروف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أرسلان تلقى اتصال تعزية من الرئيس عون والأمير يزيد بن فرحان
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحواط: تعازيّ للضحايا ودعوة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي يتابع حادث سير للحجاج عند الحدود الأردنية ويتحقق من وجود لبنانيين
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقتشي في اتصال مع نظيره الفنزويلي: التهديد باستخدام القوة ضد كراكاس ينتهك ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
09/02/2026 21:41:58 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس الوزراء

وزير الخارجية

الله الثاني

نائب رئيس

الأردنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:35 | 2026-02-09
Lebanon24
14:24 | 2026-02-09
Lebanon24
14:18 | 2026-02-09
Lebanon24
14:12 | 2026-02-09
Lebanon24
14:05 | 2026-02-09
Lebanon24
13:47 | 2026-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24