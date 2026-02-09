رجّي تلقى اتصالا من نظيره الأردني نقل خلاله تعازي المملكة بضحايا حادث باب التبانة

تلقى والمغتربين يوسف رجي اتصالًا هاتفيًّا من ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن ، الذي نقل خلاله تعازي الهاشمية بضحايا الحادث المأساوي في باب بمدينة .







وأعرب رجي عن "عميق الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا على مشاعرها النبيلة وتضامنها الأخوي مع في هذا الظرف الأليم"، مثمّنًا "الاستعداد الأردني لتقديم المساعدة بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني".







وأكد أن "هذا الموقف الأخوي يعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، مشيدًا ب"الوقوف الدائم للأردن إلى جانب لبنان في مختلف الظروف".

