بهية الحريري: نعتز بإصرار الجنوبيين على الصمود والإنتاج رغم المعاناة

اختتم في قاعة المعارض بغرفة التجارة والصناعة والزراعة في والجنوب، معرض "صُنع في الجنوب" الذي نظمته "جمعية الريادة للتطوير التجاري والصناعي" برعاية الغرفة وبالتعاون معها، على مدى خمسة أيام، وشارك فيه أكثر من 60 عارضاً في مجالات الصناعة والتجارة وريادة الأعمال، ورافقته أنشطة فنية وتراثية وترفيهية.







وكانت رئيسة مؤسسة بهية الحريري زارت المعرض يرافقها مستشار مؤسسة الحريري لشؤون التعليم المهني والتقني الدكتور أدهم قبرصلي . وكان في استقبالها الغرفة المهندس عمر دندشلي ورئيس الجمعية المنظمة للمعرض حسان قنبر ونائب الرئيس محمد الشامي، حيث جالت برفقتهم على اجنحة المعرض مطلعة ما يتضمنه من بضائع ومنتجات تجارية وصناعية وزراعية وحرفية وغذائية، واستمعت من العارضين الى شرح حولها. كما حضرت هامش الجولة لوحة تراثية لفرقة الكوفية ضمن الأنشطة المرافقة للمعرض .







الحريري







وأثنت الحريري على تنظيم هذا المعرض وما يعبر عنه من رمزية للصمود الجنوبي، وقالت: "رغم الإعتداءات والمعاناة اليومية التي يعانيها أهلنا في الجنوب، هم أكثر اصراراً على البقاء بالأرض وعلى العمل والإنتاج والإبتكار والمبادرة، وهذا مصدر فخر واعتزاز لنا وللجنوب كله".







قنبر







رحب قنبر بالحريري والحضور وقال: "بإسم غرفة صيدا والجنوب وبإسم جمعية الريادة للتطوير التجاري والصناعي وكل المشاركين في المعرض نشكر حضوركم، زيارتكم غالية على قلوبنا، وبهذه المناسبة، واذا كان هناك ما يمكن ان يقال، وقد جئنا من النبطية المجروحة، ونحن في صيدا، فإننا نقول: تحية لروح الشهيد الرئيس ، وباختصار شديد أقول له "ما أحوجنا اليك" .

