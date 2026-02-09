اتحاد بلديات البترون أسف لانهيار مبنى في طرابلس ودعا الى اجراءات وقائية

أعرب "عن بالغ أسفه وحزنه العميق للحادثة الأليمة التي وقعت في مدينة نتيجة انهيار أحد المباني، وما أسفرت عنه من ضحايا أبرياء وجرحى."







واستنكر في بيان، "تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة"، مشددا على "ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع تكرار هذه ".







وختم: "رحم الله الضحايا وألهم عائلاتهم الصبر والقوة في هذا الظرف الأليم".



Advertisement