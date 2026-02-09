تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
قرارات صدرت بشأن المباني المُهددة بالسقوط.. سلام يعلنها من السرايا
Lebanon 24
09-02-2026
|
13:01
photos
أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، مساء اليوم الإثنين، عن قرار يقضي بإخلاء كل المباني المهددة بالسقوط في
طرابلس
، مشيراً إلى أنَّ عددها يبلغ 114 مبنى.
وذكر سلام أنّ عملية الإخلاء ستتم على مراحل في مهلة لا تتجاوز شهر، مؤكداً أنه سيتمُّ تأمين بدل إيواء للعائلات التي يتمّ إخلاؤها لمدّة سنة تُدفع فصلياً.
وأكد سلام أنه تمّ تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة
الشمال
على أن يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة.
كلام سلام جاء إثر ترؤس سلام اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس، بحضور
وزير الداخلية
أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصّار، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، المطران كامل كامل، قائد الدرك العميد جان عوّاد، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، مدير عام
وزارة الصحة
بالإنابة فادي سنان، مدير عام التنظيم المدني
علي رمضان
، مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش،
الأمين العام
للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة
مجلس الوزراء
زاهي شاهين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة،
نائب رئيس
بلدية طرابلس خالد كبّارة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، نقيب المهندسين في طرابلس شوقي
فتفت
، مدير وحدة الحد من الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني
قاسم
شعلان، ومنسّق الوحدة في الشمال وسام تيم.
وفي تصريحٍ له بعد الاجتماع، قال سلام إنَّ "وزارة الشؤون الاجتماعية ستتولى تقديم المساعدات وإدراج العائلات التي تم إخلاؤها ضمنَ برنامج أمان"، مؤكداً أن "
وزارة الصحة العامة
ستقومُ بتغطية العائلات المنكوبة صحياً وربطها بمراكز الرعاية الأولية".
وأعلن سلام أنه "ستتم المباشرة بتدعيم الأبنية القابلة للتدعيم وهدم تلك الآيلة للسقوط من قبل الهيئة العليا للإغاثة"، مُشيراً إلى أنَّ "الهيئة العليا للاغاثة ستتولى استكمال المسح انطلاقاً من مسوحات البلدية الأولية بالتعاون مع نقابة المهندسين".
وختم سلام قائلاً إنه "ستتم المباشرة بتقييم وضع البنى التحتية وخاصةً شبكات المياه والصرف الصحي من قبل مجلس الإنماء والإعمار".
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:55 | 2026-02-09
09/02/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه ارتباط بـ"القرض الحسن".. أموال قد "لا تُدفع"
Lebanon 24
لمن لديه ارتباط بـ"القرض الحسن".. أموال قد "لا تُدفع"
16:14 | 2026-02-09
09/02/2026 04:14:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من بيروت.. رسالة من السفير الإيراني في ذكرى "انتصارة الثورة الإسلامية"
Lebanon 24
من بيروت.. رسالة من السفير الإيراني في ذكرى "انتصارة الثورة الإسلامية"
16:04 | 2026-02-09
09/02/2026 04:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار
Lebanon 24
دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار
16:03 | 2026-02-09
09/02/2026 04:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لمحمد رعد في أحد فنادق بيروت.. ولقاء "حار" مع "سفير"
Lebanon 24
صورة لمحمد رعد في أحد فنادق بيروت.. ولقاء "حار" مع "سفير"
15:18 | 2026-02-09
09/02/2026 03:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
