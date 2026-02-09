قرارات صدرت بشأن المباني المُهددة بالسقوط.. سلام يعلنها من السرايا

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، مساء اليوم الإثنين، عن قرار يقضي بإخلاء كل المباني المهددة بالسقوط في ، مشيراً إلى أنَّ عددها يبلغ 114 مبنى.



وذكر سلام أنّ عملية الإخلاء ستتم على مراحل في مهلة لا تتجاوز شهر، مؤكداً أنه سيتمُّ تأمين بدل إيواء للعائلات التي يتمّ إخلاؤها لمدّة سنة تُدفع فصلياً.



وأكد سلام أنه تمّ تحديد لائحة بمراكز إيواء مؤقتة لدى لجنة إدارة الكوارث في محافظة على أن يتم تأمين مراكز إضافية عند الحاجة.



كلام سلام جاء إثر ترؤس سلام اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة للتصدّي لقضية الأبنية المتصدّعة في طرابلس، بحضور أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصّار، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، المطران كامل كامل، قائد الدرك العميد جان عوّاد، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، مدير عام بالإنابة فادي سنان، مدير عام التنظيم المدني ، مدير الدفاع المدني العميد عماد خريش، للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، رئيس وحدة إدارة الكوارث في رئاسة زاهي شاهين، رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المهندس وائل زمرلي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، بلدية طرابلس خالد كبّارة، رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس مصطفى فخر الدين، نقيب المهندسين في طرابلس شوقي ، مدير وحدة الحد من الكوارث في الصليب الأحمر اللبناني شعلان، ومنسّق الوحدة في الشمال وسام تيم.



وفي تصريحٍ له بعد الاجتماع، قال سلام إنَّ "وزارة الشؤون الاجتماعية ستتولى تقديم المساعدات وإدراج العائلات التي تم إخلاؤها ضمنَ برنامج أمان"، مؤكداً أن " ستقومُ بتغطية العائلات المنكوبة صحياً وربطها بمراكز الرعاية الأولية".



وأعلن سلام أنه "ستتم المباشرة بتدعيم الأبنية القابلة للتدعيم وهدم تلك الآيلة للسقوط من قبل الهيئة العليا للإغاثة"، مُشيراً إلى أنَّ "الهيئة العليا للاغاثة ستتولى استكمال المسح انطلاقاً من مسوحات البلدية الأولية بالتعاون مع نقابة المهندسين".



وختم سلام قائلاً إنه "ستتم المباشرة بتقييم وضع البنى التحتية وخاصةً شبكات المياه والصرف الصحي من قبل مجلس الإنماء والإعمار".