توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار

شهدت محلة عقبة علما في قضاء ، مساء اليوم، توتراً أمنياً على خلفية إقدام عدد من الشبان المنتمين إلى عائلة "ح" على إحراق عدد من منازل آل "ق".



وجاءت هذه التطورات نتيجة إشكال وقع يوم أمس بين أفراد من آل "ح" وعدد من آل "ق" على خلفية خلاف مرتبط بأصوات الدراجات النارية، فيما تطوّر الإشكال حينها إلى إطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل من آل "ح".



وأفادت المعلومات بأنَّ الحادثة أدَّت إلى حالة من التوتر في المحلة، حيث يسود جو من الحذر والترقب بين الأهالي، وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات أو توسع الإشكال، بينما تستمر المساعي لاحتواء التوتر ومنع تفاقم الأحداث.