غليان في طرابلس.. احتجاجات وقطع طرقات

تشهد مدينة حالة من التوتر والاحتجاجات، حيث أقدم عدد من الشبان الغاضبين على قطع بولفار طرابلس قبل محطة مكية عبر وضع حاويات النفايات ورميها أرضاً، ما أدى إلى عرقلة حركة السير في المنطقة.



كذلك، سُجّلت حالة غضب وقطع طرقات في حي البقار - تزامناً مع دعوات للاحتجاج عقب حادثة سقوط المبنى في منطقة ، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وعدد من الجرحى.





في المقابل، يعمل الجيش على ملاحقة المحتجّين والسعي إلى إعادة فتح الطرقات، ولا سيما على بولفار طرابلس بهدف إعادة حركة السير إلى طبيعتها والحد من التوترات.





وتأتي هذه التحركات الشعبية في ظل حالة من الحزن والغضب بين الأهالي، على خلفية الخسائر البشرية التي نتجت عن انهيار المبنى وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين.