Najib Mikati
لبنان

المطران عون في قداس مار مارون: نصلي على نية رئيس الجمهورية لكي يساعده الرب بمسيرته

Lebanon 24
09-02-2026 | 14:24
المطران عون في قداس مار مارون: نصلي على نية رئيس الجمهورية لكي يساعده الرب بمسيرته
المطران عون في قداس مار مارون: نصلي على نية رئيس الجمهورية لكي يساعده الرب بمسيرته photos 0
ترأس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قداسا احتفاليا في كاتدرائية مار بطرس، بمناسبة عيد مار مارون وعيد الابرشية وذكرى توليته الأسقفية الرابعة عشرة، عاونه فيه النائب الأبرشي المونسونيور شربل انطون وامين سر الابرشية خادم الرعية الخوري جوزف زيادة، وخدمته جوقة الرعية بمشاركة المطرانين بولس مطر ومنير خيرالله، الرئيس العام للرهبانية المارونية الاباتي هادي محفوظ، رئيس جامعة سيدة اللويزة الاب الدكتور بشارة الخوري ورؤساء الأديرة وكهنة الرعايا.

حضر القداس مي الحواط ممثلة النائب زياد الحواط، النائبان السابقان العميد شامل موزايا والدكتور وليد الخوري، المديرة العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات رودينا مرعب، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، عضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" المحامي وديع عقل، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل المهندس كريستيان القصيفي وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير، الامين العام الأسبق لحزب الكتلة الوطنية المحامي جان الحواط، المدير العام السابق للدفاع المدني العميد نبيل فرح، المديرة العامة السابقة في وزارة الداخلية والبلديات نجوى سويدان فرح، ميشال شاهين ممثلا "مشروع وطن الإنسان"، رئيس جمعية "آنج" الاجتماعية المحامي إسكندر جبران، رئيسة مركز الصليب الأحمر اللبناني في جبيل رندا كلاب ورؤساء لجان الاوقاف والحركات الرسولية وحشد من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس القى عون عظة تحدث فيها عن مراحل حياة القديس مارون "الذي عاش ناسكا عل جبل واختار العيش في العراء في تواصل مع الله في حياة من التقشف والصوم والصلاة مشيرا إلى الكثيرين من الناس تمثلوا بروحانيته"، وشدد على "اهمية الإصغاء إلى كلمة الرب في حياتنا التي وحدها تعطينا الحكمة"، مؤكدا ان "ما يمثل الكنيسة المارونية هو التمسك بالارض متشبهين بالقديس مارون وان يكون الله في أولويات حياتنا ويكون الرب دائما هو ملهمنا ونعمل بإرادته". 

وقال: "نحن مدعوون لان نموت عن افكارنا وكبريائنا وعن خطايانا وعن منطق العالم بالرغم ما يخلقه هذا من صراع لنا في عيشنا كمسيحيين بين منطق الانجيل ومنطق عالم اليوم على مستوى السلطة والمال".

وشدد على اهمية ان نكون "على اهبة الاستعداد طالبين من الله ان يملي علينا نعمه ويساعدنا"، داعيا إلى "تجديد العزم وان نحب بروحانية القديس مارون لكي نربح الملكوت السماوي".

وأكد "اننا لا نستطيع ان ننسى كنيستنا المارونية وبطريركنا ومطارنتنا وكل الابرشيات لكي نكون جميعنا كنيسة نسعى من خلالها إلى المحافظة على روحانية مار مارون من اجل قداسة شعبنا الفردية والجماعية".

ودعا الى "الصلاة على نية رئيس الجمهورية لكي يساعده الرب والقديس مارون في مسيرته الوطنية، وعلى نية وطننا لبنان لكي نشهد على نهوضه"، وقال: "نحمل ايضا في صلاتنا كل انسان متألم يمر بصعوبات، ولا يمكننا ان ننسى ما اصاب أخوتنا في طرابلس والضحايا والجرحى والذين فقدوا منازلهم، ونشكر كل الاشخاص الذين عبروا عن تضامنهم ووقوفهم مع اخوتهم، ونناشد الدولة الوقوف إلى جانب الفقير وأنا يكون عملها الاجتماعي اساسيا لكي نعيش الاخوة الحقيقية".
 
وختم عون موجها الشكر لكل من وقف وعمل وتعاون معه خلال السنوات 14 من توليته، متمنيا ان يحمل لهم عيد  القديس مارون "الصحة والامان والسلام".
