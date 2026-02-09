رئيس بلدية طرابلس: الدولة غائبة والبنية التحتية مهترئة والمباني تتداعى

أطلق رئيس بلدية صرخة تحذيرية حيال واقع الأبنية في المدينة، مؤكداً في حديث لقناة "الحدث"، أن غياب الدولة أثر سلباً على البنية التحتية المهترئة، مما أدى إلى تدهور الوضع العمراني بشكل خطير.



وأعلن رئيس البلدية عن إطلاق مشروع المسح الشامل لكافة أنحاء المدينة، كاشفاً أن عمليات المسح السابقة لم تشمل كامل المباني، وأن الأبنية التي تتداعى حالياً لم تكن قد صدرت بحقها إنذارات سابقة بالإخلاء أو الترميم.

وأكد أن البلدية ستشرع ابتداءً من يوم غدٍ بتنفيذ خطة لإخلاء المباني المهددة بالانهيار، في محاولة لتدارك وقوع كارثة إنسانية.



وعزا رئيس البلدية الإهمال الكبير في صيانة المباني إلى ضعف إمكانيات البلدية والظروف المعيشية الصعبة للأهالي، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لكشف الأسباب الحقيقية خلف الانهيارات المتكررة.

وفي تصريح لافت، لم يستبعد أن تكون سرعة تداعي بعض المباني ناتجة عن "فعل فاعل"، داعياً الدولة إلى متابعة هذه القضية بجدية ومسؤولية تامة.



