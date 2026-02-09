تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيصل كرامي: الحكومة تحمّلت أخيراً مسؤولياتها بعد كارثة التبانة
Lebanon 24
09-02-2026
|
15:15
علق
النائب فيصل كرامي
على مقررات جلسة السرايا الحكومية لبحث كارثة انهيار المبنى في
التبانة
-
طرابلس
قائلا:
" وأخيراً تحمّلت الحكومة مسؤولياتها. قرارات
لجنة الطوارئ
جيدة. كنا بغنى عن
الكوارث
. العبرة في التنفيذ" .
