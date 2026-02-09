دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار

ذكر موقع "srugim" أنَّ عائلات 8 من الأطفال الذين قتلوا في قصف طال منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المُحتل عام 2024، تقدموا بدعوى قضائية ضدّ " "، مطالبين بالتعويض وفقاً لقانون تعويض ضحايا الإرهاب الذي أقره الكنيست الإسرائيلي خلال الحرب.



وقال الموقع في تقريره الذي ترجمهُ " " إن الدعوى رُفعت أمام محكمة الجزئية، وقد طالبت بتعويضات قدرها 80 مليون شيكل، أي ما يناهز الـ26 مليون دولار أميركي.





الموقع يُشير إلى أنه يتمّ أيضاً رفعُ دعوى قضائية أخرى ضد "حزب الله" نيابة عن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا جراء حادثة مجدل شمس، بإجمالي 165 مليون شيكل، أي ما يناهز 54 مليون دولار.





وذكرت الدعوى القضائية أن الصاروخ الذي تمّ إطلاقه هو إيراني الصنع، وكان يحملُ رأساً حربياً يزن 53 كيلوغراماً، وقد أُطلق عمداً من بلدة مباشرة إلى ملعب .





وفي شهر 2024، زعمت أنَّ "حزب الله" أطلق صاروخاً أصاب ملعب كرة قدم في مجدل شمس بهضبة .





وحينها، أسفرت الحادثة عن مقتل 12 فتى وفتاة كانوا متواجدين داخل الملعب بالإضافة إلى جرح العشرات.