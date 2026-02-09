تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

دعوى قضائية ضد "حزب الله" بـ53 مليون دولار

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-02-2026 | 16:03
دعوى قضائية ضد حزب الله بـ53 مليون دولار
دعوى قضائية ضد حزب الله بـ53 مليون دولار photos 0
ذكر موقع "srugim" الإسرائيلي أنَّ عائلات 8 من الأطفال الذين قتلوا في قصف طال منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المُحتل عام 2024، تقدموا بدعوى قضائية ضدّ "حزب الله"، مطالبين بالتعويض وفقاً لقانون تعويض ضحايا الإرهاب الذي أقره الكنيست الإسرائيلي خلال الحرب.
 
 
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمهُ "لبنان24" إن الدعوى رُفعت أمام محكمة القدس الجزئية، وقد طالبت بتعويضات قدرها 80 مليون شيكل، أي ما يناهز الـ26 مليون دولار أميركي. 


الموقع يُشير إلى أنه يتمّ أيضاً رفعُ دعوى قضائية أخرى ضد "حزب الله" نيابة عن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا جراء حادثة مجدل شمس،  بإجمالي 165 مليون شيكل، أي ما يناهز 54 مليون دولار.


وذكرت الدعوى القضائية أن الصاروخ الذي تمّ إطلاقه هو إيراني الصنع، وكان يحملُ رأساً حربياً يزن 53 كيلوغراماً، وقد أُطلق عمداً من بلدة شبعا اللبنانية مباشرة إلى ملعب كرة القدم.


وفي شهر تموز 2024، زعمت إسرائيل أنَّ "حزب الله" أطلق صاروخاً أصاب ملعب كرة قدم في مجدل شمس بهضبة الجولان.


وحينها، أسفرت الحادثة عن مقتل 12 فتى وفتاة كانوا متواجدين داخل الملعب بالإضافة إلى جرح العشرات.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
ترجمة "لبنان 24"

