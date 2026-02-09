لمن لديه ارتباط بـالقرض الحسن.. أموال قد لا تُدفع

رجّح مصدر اقتصاديّ ومالي أن تبقى فواتير المستحقات المالية الصادرة عن مؤسسة "القرض الحسن" للمتضررين جراء الحرب على ، مُجمّدة وعالقة لوقتٍ طويل، من دون أن يُصار قريباً إلى صرفها نظراً للضغوطات المالية الكبيرة.



وذكر المصدر أن المؤسسة أجرت تدقيقاً بالأموال التي جرى صرفها بعد الحرب ليتبين أنها كبيرة ولا قدرة لها على تحمل دفع المبالغ الطائلة، الأمر الذي ادى الى تجميد الدفع مرحلياً.



وكانت أصدرت قراراً قبل أيام يقضي بتجميد كافة الكمبيالات الخاصة بتعويضات سابقة والتي تشمل ترميم، أثاث، إيواء سابق، وذلك لغاية صدور قرار لاحق بشأنها من الجهات المعنية.