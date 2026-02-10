لبنان وصندوق النقد يبدآن مناقشات تقنية.. وجابر يؤكد سعي الحكومة لتحقيق التوازن

كلام الوزير جابر جاء بالتزامن مع انطلاق المناقشات التقنية بين وصندوق التي انطلقت اليوم في ، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من الصندوق الى لبنان وتستمر اسبوعاً وتهدف إلى الاطلاع على آخر التطورات على الصعيدين المالي والنقدي.واعتبر الوزير جابر "أن زيارة وفد الصندوق تأتي في توقيت دقيق في ظل التحديات التي يواجهها لبنان جراء تزايد ضغوط الإنفاق، بحيث تؤدي أي خطوة غير مدروسة الى وضع في المسار غير المستدام، وتصيب بالتالي تداعياته الوضع الاقتصادي واستقراره".وقال: "إن تعوّل على النقاشات مع الصندوق في تحقيق تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء Staff-Level Agreement الذي سيشكل نقطة انطلاق اساسية لاعادة تحريك الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار التعافي.ولفت الى "أن زيارة الوفد ستركز ايضاً مع المعنية على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية، الى جانب إطار المالية العامة متوسطة الأجل، واللذان يشكلان عاملان أساسيان للتوصل إلى برنامج مع ".وكان الوزير جابر التقى رئيس المحاسبة محمد بدران، وتم استعراض سير أعمال التدقيق في قطوعات الحساب السابقة التي يعمل عليها الديوان، كما التقى نقيب الاطباء في الياس شلالا.