في بيان.. هكذا رد "المستقبل" على الـ "أكاذيب"!

أصدر " " بيانا، قال فيه: "أن يحاول البعض النيل من "تيار المستقبل" عبر إطلاق أكاذيب لا اساس لها امر ليس بجديد، تارة الاتفاق مع " "، وطوراً مع جماعات جرى تصنيفها ارهابية وغيرها".





وأضاف: "هذه تقنيات عهدناها منذ أيام الرئيس ومارستها وصاية لأعوام طويلة".





وأكد ألا وجود لمصادر في "تيار المستقبل"، مذكرا "كل المتحمسين ليكونوا أدوات لمثل هذه الأضاليل، بأن حبلها قصير". وقال: "نذكر كل ضحاياها بالقول : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ [الحجرات: 6]".





وأضاف تيار المستقبل: "ما نقوله في السر نقوله في العلن. الخلافات العربية هي الانتحار السياسي بعينه، و"تيار المستقبل" لا يمكن ان يكون طرفا فيها".





وتابع: "كلنا ثقة بأن غالبية الناس تعرف هذه الحقيقة، وغيرها. الى اللقاء في ١٤ شباط في ساحة لإحياء ذكرى من تم اغتياله قبل ٢١ عاماً بالحملات الكاذبة ثم بالمتفجرات".

