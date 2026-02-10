عقوبات أميركية على شركات في فلك "حزب الله" وتوقيف "خلية السامرة" يعيد ملف "حماس" الى الواجهة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على شركة لتجارة الذهب وصرافته مرتبطة بـ"القرض الحسن"، إلى جانب عدد من الأفراد المرتبطين بـ" " بتهمة استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لتمويل أنشطة إرهابية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الحزب. وشملت العقوبات الأخيرة على وجه الخصوص، علي قصير، وهو أحد العناصر الرئيسيين في فريق التمويل التابع لـ"حزب الله".

وأوضحت أن الأفراد المستهدفين بالعقوبات شاركوا في مخططات تهدف إلى التهرّب من العقوبات عبر مؤسسة "القرض الحسن"، التي تظل تحت سيطرة الحزب. ووصفت الوزارة "القرض الحسن" بأنها أداة تُستخدم لتقويض الاقتصاد اللبناني وتمويل الأنشطة الإرهابية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن فريق التمويل التابع لـ"حزب الله" استخدم شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا، في محاولة للتهرب من العقوبات المفروضة على وحزب الله.

كما تم الكشف عن أن أندريه فيكتوروفِتش بوريسوف، وهو رجل أعمال روسي قد عمل بشكل مباشر مع القيادي في "حزب الله" علي قصير، من أجل شراء أسلحة من .

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة الذهب التابعة لـ"حزب الله" على قائمة العقوبات، وذلك كونها تحت إشراف سامر حسن فواز أحد الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية. وكان فواز قد تم تحديده كعنصر أساسي في شبكة التمويل غير الشرعي للحزب. كما تم إدراج "شركة جود"، وهي إحدى الشركات التابعة لجمعية القرض الحسن، على قائمة العقوبات الأميركية.

وكتبت" الاخبار": منذ سنوات طويلة، تحوّلت مؤسّسة «جمعية القرض الحسن» إلى هدف ثابت لحملات داخلية وخارجية تقودها جهات معادية للمقاومة. وتتصدّر هذه الحملة، بمشاركة أطراف سياسية وإعلامية لبنانية، إضافة إلى رجال أعمال ومصرفيين.

وقد تلاقت هذه الجهود مع محاولات مباشرة للعدو ، تمثّلت سابقاً بقصف مقار الجمعية ومكاتبها، في مسعى واضح لتعطيل واحدة من أبرز أدوات «الأمن الاجتماعي» لجمهور المقاومة، وبعد نجاح الجمعية، ولا سيما خلال العقد الأخير وعقب انهيار النظام المصرفي عام 2019، في التحوّل إلى ملاذ آمن لشرائح واسعة من اللبنانيين.

وبعد إدراج الجمعية سابقاً، كمؤسّسة وأفراد، على لوائح العقوبات الأميركية، قرّرت واشنطن المضي خطوة إضافية، عبر توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات جديدة بذريعة عملها لمصلحة الجمعية.



احباط خليتين

الى ذلك اعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إحباط "الشاباك" خليتين في السامرة تم تحريكهما من لبنان، وعلى رأس الخلية مجاهد دهشة. وعلقت مصادر فلسطينية عبر "نداء الوطن" على الموضوع، وأشارت إلى أن دهشة كان يتنقل داخل مخيم عين الحلوة، ويقوم بأنشطة غريبة والجميع يعرفه ويفاخر بنشر صوره وعائلته مع أعلام حركة "حماس"، لكن غياب سلطة الدولة ومنظمة التحرير عن المخيم، أدى إلى حرية تحرك تلك المجموعات. وترى المصادر أن "حماس"، التي لم تكتفِ بما جلبته من كوارث على غزة وأهلها، تمعن اليوم في مقامرةٍ جديدة لتوريط المخيمات اللبنانية واستدراج العدوان الإسرائيلي، تمامًا كما تحاول فعل ذلك في الضفة الغربية. وأكدت أن مثل هذه المغامرات لا تخدم القضية الفلسطينية، بقدر ما تخدم الأجندة ، إذ تمنح تل أبيب الذريعة لتوسيع رقعة عدوانها وتهجير أهل الضفة والمخيمات؛ في تكرارٍ لمأساة غزة، وكل ذلك خدمةً لمشاريع إقليمية لا تمتّ بصلة لآلام الشعب الفلسطيني أو مصلحة لبنان".

