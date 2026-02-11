تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" يركز على الانتخابات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-02-2026 | 01:45
A-
A+
حزب الله يركز على الانتخابات
حزب الله يركز على الانتخابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفيد مصادر مطلعة بأن من يراقب عمل ماكينة حزب الله الانتخابية يلاحظ بوضوح أن تركيز الحزب في هذه المرحلة ينصب بشكل حاسم على الاستحقاق النيابي المقبل.
 ووفق هذه المصادر، فإن الجهد التنظيمي والتحضيري يتقدم على أي عناوين أخرى، ما يعكس أولوية واضحة للانتخابات وما ستفرزه من توازنات داخلية.
وفي هذا السياق، يبدو أن الحديث المتصاعد عن الحرب أو الميدان لا يتقدّم عمليًا على جدول الاهتمامات الفعلية. وتشير المعطيات إلى أن الحزب يتعامل مع المرحلة باعتبارها سياسية بامتياز، وأن نتائج الانتخابات ستكون عنصرًا أساسيًا في رسم خياراته اللاحقة.



Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
"حزب الله"بتجنب "التصادم والقطيعة" مع عون والتعامل على "القطعة"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يتشدد بشأن المرحلة الثانية من"حصرية السلاح" قاسم يدعو إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يقلص "الانتشار الليلي"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تبلغ "الحلفاء": توسيع الانخراط الأميركي وزيادة الضغط على "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
11/02/2026 12:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الانتخابية

حزب الله

ساسي

تركي

ماكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-02-11
Lebanon24
04:45 | 2026-02-11
Lebanon24
04:40 | 2026-02-11
Lebanon24
04:38 | 2026-02-11
Lebanon24
04:30 | 2026-02-11
Lebanon24
04:26 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24