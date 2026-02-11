"حزب الله" يركز على الانتخابات

تفيد مصادر مطلعة بأن من يراقب عمل ماكينة يلاحظ بوضوح أن تركيز الحزب في هذه المرحلة ينصب بشكل حاسم على الاستحقاق النيابي المقبل.

ووفق هذه المصادر، فإن الجهد التنظيمي والتحضيري يتقدم على أي عناوين أخرى، ما يعكس أولوية واضحة للانتخابات وما ستفرزه من توازنات داخلية.

وفي هذا السياق، يبدو أن الحديث المتصاعد عن الحرب أو الميدان لا يتقدّم عمليًا على جدول الاهتمامات الفعلية. وتشير المعطيات إلى أن الحزب يتعامل مع المرحلة باعتبارها سياسية بامتياز، وأن نتائج الانتخابات ستكون عنصرًا أساسيًا في رسم خياراته اللاحقة.









