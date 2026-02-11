تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
لائحة ضاهر الانتخابية قيد الانجاز وثلاثة اسماء محسومة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
11-02-2026
|
02:45
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، بدأت
القوى السياسية
والحزبية استعداداتها.
وعلى في هذا الاطار ان انضمام الدكتور
عيد عازار
الى لائحة النائب
ميشال ضاهر
في
زحلة
بات محسوماً، على ان تضم اللائحة أيضاً رجل الاعمال
فراس ابو
حمدان
عن المقعد
الشيعي
، وترجّح المصادر ترشّح المهندسة مارتين دمرجيان على اللائحة نفسها عن المقعد الأرمني، فيما تبقى الأسماء الأخرى قيد البحث والمشاورات، على ان يتم حسمها في الأسبوعين المقبلين.
المصدر:
لبنان 24
