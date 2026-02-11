لائحة ضاهر الانتخابية قيد الانجاز وثلاثة اسماء محسومة

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، بدأت والحزبية استعداداتها.وعلى في هذا الاطار ان انضمام الدكتور الى لائحة النائب في بات محسوماً، على ان تضم اللائحة أيضاً رجل الاعمال عن المقعد ، وترجّح المصادر ترشّح المهندسة مارتين دمرجيان على اللائحة نفسها عن المقعد الأرمني، فيما تبقى الأسماء الأخرى قيد البحث والمشاورات، على ان يتم حسمها في الأسبوعين المقبلين.