17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
"حزب الله" يقلص "الانتشار الليلي"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
11-02-2026
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
لوحظَ أن "
حزب الله
" قلّص "انتشار" عناصره ليلاً في بعض أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعدما كان ينشطُ ضمنها بكثافة خلال فترات سابقة.
ولوحظ أيضاً أنّ نقاطاً كان يوجد فيها "الحزب" ليلاً، لم يعُد ينشط ضمنها، وذلك في محيط المنطقة القريبة من
طريق المطار
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
طريق المطار
المطار
بيروت
تابع
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
