مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية على المؤسسات والمحال والأفران في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني

استكمل مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في جولاتهم التفتيشية بمتابعة وحضور رئيس المصلحة على المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأفران والحلويات و"السناك" ومحطات المحروقات في نطاق بلدات نبطية وكفرتبنيت وكفرجوز طريق والدوير والشرقية - وبلدة شويا قضاء والزهراني للكشف والتأكد من سلامة الغذاء ومعايير السلامة والتنبيه بضرورة إعلان الأسعار وحيازة الفواتير والجودة والنظافة والتخزين والتبريد وكيل المحروقات حيث سطر محضر ضبط في حق سوبر ماركت في منطقة كفرجوز طريق حبوش لوجود مواد غذائية وسلع إستهلاكية ومعلبات وسكاكر منتهية الصلاحية .وتم حجز البضاعة وختمها بالشمع الأحمر إضافة إلى تسطير محضر ضبط في حق صاحب السوبرماركت المخالفة.كما تم كيل صهريج محروقات في شركة هوديكو