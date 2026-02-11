تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية على المؤسسات والمحال والأفران في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني

Lebanon 24
11-02-2026 | 06:46
مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية على المؤسسات والمحال والأفران في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني
مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية على المؤسسات والمحال والأفران في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني photos 0
استكمل مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم التفتيشية بمتابعة وحضور رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة والأفران والحلويات و"السناك" ومحطات المحروقات في نطاق بلدات نبطية الفوقا وكفرتبنيت وكفرجوز طريق حبوش والدوير والشرقية - قضاء النبطية وبلدة شويا قضاء حاصبيا والزهراني للكشف والتأكد من سلامة الغذاء ومعايير السلامة والتنبيه بضرورة إعلان الأسعار وحيازة الفواتير والجودة والنظافة والتخزين والتبريد وكيل المحروقات حيث سطر محضر ضبط في حق سوبر ماركت في منطقة كفرجوز طريق حبوش لوجود مواد غذائية وسلع إستهلاكية ومعلبات وسكاكر منتهية الصلاحية .وتم حجز البضاعة وختمها بالشمع الأحمر إضافة إلى تسطير محضر ضبط في حق صاحب السوبرماركت المخالفة.

كما تم كيل صهريج محروقات في شركة هوديكو الزهراني.
 
محافظة النبطية

الشمع الأحمر

قضاء النبطية

محمد بيطار

الزهراني.

الزهراني

