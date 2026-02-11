تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لجنة جبل لبنان في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بحثت في سلامة الغذاء ومكافحة الغش

Lebanon 24
11-02-2026 | 07:21
لجنة جبل لبنان في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بحثت في سلامة الغذاء ومكافحة الغش
لجنة جبل لبنان في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بحثت في سلامة الغذاء ومكافحة الغش photos 0
عقدت لجنة محافظة جبل لبنان في" اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في لبنان اجتماعًا موسّعًا، بحضور رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق، ورئيس تعاونية الصيادين في ميناء الأوزاعي طلعت حرب، ونقيب صيادي الأسماك في ساحل المتن الجنوبي فادي الحسيني، إضافة إلى الأعضاء: عفيف أبي شديد، يونس بركات، مارون القزي، بلال بركات، عمر المكاوي، وأمين السر المهندس محمد الحسيني.



وافتُتح الاجتماع بعرض نتائج اللقاءات التي جرت سابقًا مع وزارات الصحة والاقتصاد والصناعة والزراعة، حيث جرى التوقف عند ملفات سلامة المواد الغذائية ومكافحة الغش، مع التشديد على أهمية التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية لحماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.



وبعد ذلك، ناقش المجتمعون وضع خطة عمل لإنشاء لجنة متابعة فاعلة ضمن محافظة جبل لبنان، تُعنى بالملفات الغذائية والزراعية، على أن تستند إلى تجارب المحافظات الأخرى التي عقدت اجتماعات مع رؤساء مصالح الوزارات المختصة، بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتوحيد آليات العمل الرقابي والتنظيمي.



كما تطرّق الاجتماع إلى قضية الغش في العسل، ولا سيما إدخال العسل الأجنبي بطرق غير شرعية، وما يسببه ذلك من مخاطر صحية على المستهلك، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تلحق بمربي النحل المحليين نتيجة كسر الأسعار والإضرار بالإنتاج الوطني.

وأشاد أعضاء اللجنة ب"أهمية توحيد جهود المزارعين من مختلف المناطق والانتماءات تحت راية واحدة، عنوانها خدمة المزارع اللبناني والدفاع عن الإنتاج الوطني في مواجهة الغش والإهمال".
 

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية، أبرزها تشكيل لجنة متخصصة في محافظة جبل لبنان تُعنى بحماية المستهلك ومنع الغش، ولا سيما في قطاعات الألبان والأجبان، والعمل على التنسيق مع مصالح وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والصناعة في المحافظة، عبر تحديد مواعيد رسمية لتفعيل الدور الرقابي، على أن تكون وزارة الاقتصاد نقطة الانطلاق في المرحلة الأولى.


ويؤكد هذا الاجتماع التزام لجنة محافظة جبل لبنان بالسير بخطوات منظمة وعملية لمعالجة القضايا الغذائية والزراعية، وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية، بما يخدم صحة المستهلك ويحمي المنتج والمزارع المحلي.

