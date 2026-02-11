لجنة جبل لبنان في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية بحثت في سلامة الغذاء ومكافحة الغش

عقدت لجنة في" اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" في اجتماعًا موسّعًا، بحضور رئيس اللقاء الوطني جهاد بلوق، ورئيس تعاونية الصيادين في ميناء طلعت حرب، ونقيب صيادي الأسماك في ساحل المتن الجنوبي فادي ، إضافة إلى الأعضاء: عفيف أبي شديد، يونس ، مارون القزي، بلال بركات، عمر المكاوي، وأمين السر المهندس محمد الحسيني.







وافتُتح الاجتماع بعرض نتائج اللقاءات التي جرت سابقًا مع وزارات الصحة والاقتصاد والصناعة والزراعة، حيث جرى التوقف عند ملفات سلامة المواد الغذائية ومكافحة الغش، مع التشديد على أهمية التنسيق بين المعنية لحماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.







وبعد ذلك، ناقش المجتمعون وضع خطة عمل لإنشاء لجنة متابعة فاعلة ضمن محافظة ، تُعنى بالملفات الغذائية والزراعية، على أن تستند إلى تجارب المحافظات الأخرى التي عقدت اجتماعات مع رؤساء مصالح الوزارات المختصة، بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتوحيد آليات العمل الرقابي والتنظيمي.







كما تطرّق الاجتماع إلى قضية الغش في العسل، ولا سيما إدخال العسل الأجنبي بطرق غير شرعية، وما يسببه ذلك من مخاطر صحية على المستهلك، إضافة إلى الخسائر الاقتصادية التي تلحق بمربي النحل المحليين نتيجة كسر الأسعار والإضرار بالإنتاج الوطني.



وأشاد ب"أهمية توحيد جهود المزارعين من مختلف المناطق والانتماءات تحت راية واحدة، عنوانها خدمة المزارع اللبناني والدفاع عن الإنتاج الوطني في مواجهة الغش والإهمال".





وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على مجموعة من الخطوات العملية، أبرزها تشكيل لجنة متخصصة في محافظة جبل لبنان تُعنى بحماية المستهلك ومنع الغش، ولا سيما في قطاعات الألبان والأجبان، والعمل على التنسيق مع مصالح وزارات الزراعة والصحة والاقتصاد والصناعة في المحافظة، عبر تحديد مواعيد رسمية لتفعيل الدور الرقابي، على أن تكون نقطة الانطلاق في المرحلة الأولى.





ويؤكد هذا الاجتماع لجنة محافظة جبل لبنان بالسير بخطوات منظمة وعملية لمعالجة الغذائية والزراعية، وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية، بما يخدم صحة المستهلك ويحمي المنتج والمزارع المحلي.





