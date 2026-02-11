تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من وزير الصحة إلى المواطنين.. قرار بتغطية صحية شاملة لحالات "السكتة الدماغية"

Lebanon 24
11-02-2026 | 11:30
A-
A+
من وزير الصحة إلى المواطنين.. قرار بتغطية صحية شاملة لحالات السكتة الدماغية
من وزير الصحة إلى المواطنين.. قرار بتغطية صحية شاملة لحالات السكتة الدماغية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين التغطية الاستشفائية للسكتة أو الجلطة الدماغية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الصحة العامة، حضرته رئيسة اللجنة الوطنية البروفسور نتالي نصر وعدد من أعضاء اللجنة.
 

وأوضح  ناصر الدين أنَّ "السكتة الدماغية قد يتعرض لها أي شخص، وهي تغيّر حياته رأساً على عقب، من إنسان منتج وفاعل في المجتمع إلى إنسان، في حال بقي على قيد الحياة، يعاني من إعاقة دائمة ويضطر للاعتماد على غيره"، وأضاف: "كذلك، من ناحية التكاليف العلاجية، يترتب الكثير من المعوّقات. ومن هذا المنطلق، تم تأسيس اللجنة الوطنية للسكتة الدماغية وإطلاق الحملة الوطنية، على أن تكون الخطوة الأولى في إطار هذه الحملة التغطية الاستشفائية للعمليات على نفقة وزارة الصحة العامة بنسبة 100% لتغطية العمل الجراحي بالكامل عبر القسطرة لإزالة الجلطة، إضافة إلى تغطية ليلة عناية داخل المستشفى".


وأكد  أن "الوقت في هذه العملية دقيق جدًا، ويجب أن تُجرى خلال أول 24 ساعة بعد حصول الجلطة. ومن هنا تأتي أهمية الربط مع الهيئات الإسعافية وغرف الطوارئ والمعنيين في الوزارة، ليتم إجراء العملية ضمن المهلة المحددة. كما ستكون هناك آلية ربط ضمن الخطة الوطنية لتغطية كل لبنان، بين المستشفيات المرجعية الأساسية الكبيرة ومستشفيات الأطراف التي ستحيل المرضى".


وختم: "هذه بشرى للبنانيين، وهذه عملية إضافية من العمليات التي سنعمل على تغطيتها والتي وعدنا بها، وسيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"تغطية صحية شاملة".. بشرى من وزير الصحة لسكان القرى الأمامية الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
طوق ذكي يعيد الصوت لمن فقدوه بعد السكتة الدماغية
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي رميا: نحن نطالب بحق أساسي وهو الحق في الحياة وأي موازنة لا تقرّ تغطية صحية شاملة واضحة وممولة هي موازنة ضد المواطن
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروب شائع يزيد خطر السكتة الدماغية 300%.. ما هو؟
lebanon 24
Lebanon24
12/02/2026 03:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

صحة

وزارة الصحة العامة

اللجنة الوطنية

اللجنة الوطني

أعضاء اللجنة

وزارة الصحة

وزير الصحة

علاجية

الجراح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-11
Lebanon24
16:40 | 2026-02-11
Lebanon24
16:19 | 2026-02-11
Lebanon24
16:05 | 2026-02-11
Lebanon24
16:00 | 2026-02-11
Lebanon24
15:50 | 2026-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24