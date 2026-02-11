تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
من وزير الصحة إلى المواطنين.. قرار بتغطية صحية شاملة لحالات "السكتة الدماغية"
Lebanon 24
11-02-2026
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق
وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين التغطية الاستشفائية للسكتة أو الجلطة الدماغية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في
وزارة الصحة العامة
، حضرته رئيسة
اللجنة الوطنية
البروفسور نتالي نصر وعدد من
أعضاء اللجنة
.
وأوضح ناصر الدين أنَّ "السكتة الدماغية قد يتعرض لها أي شخص، وهي تغيّر حياته رأساً على عقب، من إنسان منتج وفاعل في المجتمع إلى إنسان، في حال بقي على قيد الحياة، يعاني من إعاقة دائمة ويضطر للاعتماد على غيره"، وأضاف: "كذلك، من ناحية التكاليف العلاجية، يترتب الكثير من المعوّقات. ومن هذا المنطلق، تم تأسيس اللجنة الوطنية للسكتة الدماغية وإطلاق الحملة الوطنية، على أن تكون الخطوة الأولى في إطار هذه الحملة التغطية الاستشفائية للعمليات على نفقة
وزارة الصحة
العامة بنسبة 100% لتغطية العمل الجراحي بالكامل عبر القسطرة لإزالة الجلطة، إضافة إلى تغطية ليلة عناية داخل المستشفى".
وأكد أن "الوقت في هذه العملية دقيق جدًا، ويجب أن تُجرى خلال أول 24 ساعة بعد حصول الجلطة. ومن هنا تأتي أهمية الربط مع الهيئات الإسعافية وغرف الطوارئ والمعنيين في الوزارة، ليتم إجراء العملية ضمن المهلة المحددة. كما ستكون هناك آلية ربط ضمن الخطة الوطنية لتغطية كل
لبنان
، بين المستشفيات المرجعية الأساسية الكبيرة ومستشفيات الأطراف التي ستحيل المرضى".
وختم: "هذه بشرى للبنانيين، وهذه عملية إضافية من العمليات التي سنعمل على تغطيتها والتي وعدنا بها، وسيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً".
لبنان
صحة
وزارة الصحة العامة
اللجنة الوطنية
اللجنة الوطني
أعضاء اللجنة
وزارة الصحة
وزير الصحة
علاجية
الجراح
تابع
